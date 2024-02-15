Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: «Οι αγρότες μπορούν να βρουν διέξοδο σε εμάς»

Για την πτωτική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, την κεντροαριστερά αλλά και για το ζήτημα των αγροτών μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπη του ΣΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.

«Δεν μας είναι αδιάφορη η συζήτηση για την κεντροαριστερά και η συνομιλία με τους άλλους χώρους. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το έχω δείξει από τον β' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αυτή είναι μία συζήτηση που θα πρέπει να έχει και την πινελιά της λαϊκής ετυμηγορίας. Ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ, δεν ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, εμείς λέμε να έρθουν σε εμάς, στον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

«Οι αγρότες μπορούν να βρουν διέξοδο σε εμάς»

«Πιστεύω ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει διαμαρτυρία του αγροτικού κόσμου, όλοι αυτοί που θα βρουν διέξοδο; σε εμάς», είπε.

«Το 47% του αγροτικού κόσμου ψήφισε ΝΔ , δεν θα πρέπει να επαναληφθεί αυτό, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα αδιέξοδά τους. Ο κ. Κασσελάκης θα μπορούσε να δώσει τα 360 εκατομμύρια που πιστεύουμε ότι είναι μια γέφυρα λογική στα σωστά αιτήματα των αγροτών».

