«Κάνουμε μία προσπάθεια να αναστρέψουμε την αρνητική εκλογική πορεία που αποτυπώθηκε σε δύο εκλογές το 2023, τη δυσμενή δημοσκοπική πορεία», δήλωσε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης .

«Κανείς δεν έχει αμφισβητήσει την ηγεσία που εκλέξαμε πριν από έξι μήνες, αλλά την ηγεσία την εκλέξαμε για να μπορέσει το κόμμα μας να σταθεροποιηθεί, να πάρει πολιτικές πρωτοβουλίες. Παλεύουμε για να πάει το κόμμα καλύτερα. Είμαστε ένα συλλογικό κόμμα, πρέπει να λειτουργούμε δημοκρατικά, εκλέξαμε πρόεδρο και όχι μονάρχη», τόνισε

Ο κ. Ζαχαριάδης ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους πως «Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας 100 μέρες πριν τις εκλογές».

«Πάντα αποφεύγω τους μαξιμαλισμούς, ένα καλό αποτέλεσμα είναι να διατηρήσουμε τον κύριο όγκο των δυνάμεων που είχαμε στις εθνικές εκλογές στο 17%, δεν βάζω τον πήχη ψηλά, δηλαδή να βγούμε πρώτοι, αλλά δεν θεωρώ αποδεκτό ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αλλάξει την πολιτική γεωγραφία της χώρας και δεν θα είμαστε δεύτεροι», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως «αυτό είναι πολύ σημαντικό και αν γίνει θα έχει συνέπειες για όλους, θα αποτελέσει ένα μείζον πολιτικό γεγονός».

«Ο στόχος μας είναι να σταθεροποιηθει το κόμμα, να δυναμώσει, να μείνει ο Στέφανος Κασσελακης και να διεκδικήσει να είναι πρώτος στις Εθνικές εκλογές. Η στόχευσή μας είναι η ηγεσία να περάσει αυτόν τον πήχη, να είμαστε ένα κόμμα που θα έχει σταθεροποιηθεί και θα το αντιλαμβάνεται ο κόσμος», επανέλαβε.

«Όσο η αντιπαλότητα είναι για το πως ο τρίτος θα γίνει δεύτερος πανυγηρίζει ο πρώτος. Έχουμε αγρότες στο δρόμο, φοιτητές στον δρόμο, το ζήτημα της ακρίβειας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητάει αν θα είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις», είπε.

Σχετικά με ένα σενάριο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα ο Κώστας Ζαχαριάδης σχολίσε το εξής: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολύ νεός άνθρωπος, είναι ενεργός βουλευτής, ενεργός πολιτικός στην ευρώπη. Ό,τι συνέβη και μπορούμε να συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα που πήγε από το 3% στο 33% έχει φαρδιά πλατιά την υπόγραφή του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συνισταμένες, ήταν πάντα μία θετική συνισταμένη όχι μόνο για το κόμμα μας αλλά για τη χώρα μας και για ολόκληρο το ευρωπαικό πολτικό σύστημα».

