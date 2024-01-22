Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που πιέζονται οι προϋπολογισμοί του σπιτιού πρέπει να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, εν όψει των ανακοινώσεων των νέων μέτρων για την στήριξη των νεών οικογενειών σήμερα στις 11 το πρωί από την ίδια και τον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, παραμένουν τα 2.000 ευρώ για κάθε γέννηση και ενισχύονται ενώ για τα δίδυμα τέκνα το ποσό είναι διπλό. Πρόσθεσε παράλληλα ότι το επίδομα γέννησης έρχεται να προστεθεί στο επίδομα τέκνου που δίνει ο ΟΠΕΚΑ.

Το θέμα της στήριξης των νέων οικογενειών βρίσκεται στην αιχμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης.

Το στίγμα είχε δώσει ήδη από το Νταβός ο πρωθυπουργός το πρωί της Παρασκευής λέγοντας: «Θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τις νέες οικογένειες, τις οικογένειες με παιδιά. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Αυτός λοιπόν είναι ένας τομέας που αποτελεί προτεραιότητα για εμάς.

Πώς στηρίζουμε τις οικογένειες; Πώς στηρίζουμε τους ανθρώπους που αναγκάζονται να νοικιάζουν τώρα που τα ενοίκια αυξάνονται; Αυτή είναι μια βασική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου και θα περιμένετε να ανακοινωθούν διάφορα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση πολύ σύντομα» είπε πει ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο Bloomberg.

