Στις ΗΠΑ ταξιδεύει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος θα βρεθεί στην συζήτηση στον ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ενώ θα έχει και διμερείς επαφές.
Κατά τις διμερείς επαφές ενδέχεται να συζητηθεί και το θέμα των F-16, σχολιάσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.
Χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε συνάντηση με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.
Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την απελευθέρωση των ομήρων και τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό.
