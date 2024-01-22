Λογαριασμός
Μετά την συνάντηση με τον Χανίγιε ο Τούρκος ΥΠΕΞ πάει στις ΗΠΑ

Κατά τις διμερείς επαφές ενδέχεται να συζητηθεί και το θέμα των F-16, σχολίασε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Κωστίδης

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος θα βρεθεί στην συζήτηση στον ΟΗΕ για το παλαιστινιακό ενώ θα έχει και διμερείς επαφές.

Χθες ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε συνάντηση με τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την απελευθέρωση των ομήρων και τη λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό.

