«Έχουν εκταμιευθεί 3.470 δάνεια για το πρόγραμμα "Σπίτι μου", 336 εκατ. ευρώ», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

«Την ίδια στιγμή, έχουν συμβασιοποιηθεί 4.200 δάνεια και εν αναμονή βρίσκονται 7.800 ζευγάρια, 18.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι μέχρι το τέλος του 2024 θα έχουν βρει το σπίτι τους», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στο επίδομα γέννησης, η κα Ζαχαράκη τόνισε : «Τον Απρίλιο θα δοθεί το επίδομα γέννησης.είναι πολύ σημαντική η αύξηση του ποσού, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό στη μάχη για την ακρίβεια».

Επίσης,η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι «περίπου 10 χιλιάδες οικογένειες από τις 75 χιλιάδες που γέννησαν το 2023 είναι τρίτεκνες και περίπου 2.000 οικογένειες είναι πολύτεκνες», εκτιμώντας ότι «αυτοί που θα πάρουν αναδρομικά το ποσό δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν νέα αίτηση αλλά θα πιστωθεί το ποσό στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό».

Για το επίδομα μητρότητας σε επαγγελματίες, η κα Ζαχαράκη σημείωσε «διορθώνεται μία αδικία η οποία υπήρχε πάντα. Σχεδόν ένας μισθός παραπάνω για τους 9 μήνες», ενώ αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία δήλωσε:«προασπίζουμε τα δικαιώματα των παιδιών και αυτό γίνεται με τη λογική του απόλυτου σεβασμού στην ισότητα, σε μία κοινωνία και μία Δημοκρατία, η οποία σέβεται τους πολίτες της»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.