Κερδίζει έδαφος η πρόταση για ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ευρωομάδα της κεντροαριστεράς

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τον ΣΥΡΙΖΑ απασχολούν πολλά αυτή την περίοδο. Κύριο ζήτημα είναι η συνεχιζόμενη δημοσκοπική πτώση. Το νέο κύμα των τεσσάρων δημοσκοπήσεων που είδε το φως της δημοσιότητας την εβδομάδα που πέρασε (Metron Analysis, GPO, MRB, Marc) δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό.

Το επεισόδιο με τον Παύλο Πολάκη και οι ανοίκειοι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε κατά του σκιτσογράφου της Καθημερινής, Ηλία Μακρή, έβγαλε για άλλη μια φορά την πολιτική κουβέντα από το προσκήνιο. Αυτή η «μουρμούρα» ενόψει του προσυνεδριακού διαλόγου, που έχει ήδη αρχίσει, δεν βοηθάει. Υπάρχουν μείζονα ζητήματα για τα οποία θα μπορούσε αυτή την περίοδο να ανοίξει μια εποικοδομητική συζήτηση στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Μια πιθανή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς την κεντροαριστερά φαίνεται πως συγκινεί πολλούς ψηφοφόρους της Κουμουνδούρου με την πρόταση των Κώστα Ζαχαριάδη, Γιάννη Ραγκούση και Θανάση Θεοχαρόπουλου για μετακόμιση στο S&D μετά τις ευρωεκλογές να κερδίζει έδαφος.

Στη δημοσκόπηση της MRB, για λογαριασμό του OPEN, είναι χαρακτηριστικό πως ανάμεσα σε αυτούς που στήριξαν το κόμμα το φετινό καλοκαίρι, το 62% απάντησε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κινηθεί προς την κεντροαριστερά, ενώ ακριβώς οι μισοί το, 30,1%, επιθυμεί αριστερή κατεύθυνση.

Ένα ποσοστό 7,9% επιλέγει να μην απαντήσει. Στο σύνολο του δείγματος της δημοσκόπησης το 44,6% απαντά πως η Κουμουνδούρου πρέπει να κινηθεί προς την κεντροαριστερά και το 21,3% προς την αριστερά. Με βάση αυτά τα στοιχεία τα τρία μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν πως η στροφή που προτείνουν δεν είναι απλώς μία πρόταση. Είναι αναγκαιότητα και αίτημα της κοινωνικής και κομματικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ. «Η ευθυγράμμισή μας με αυτή την πραγματικότητα είναι επιτακτικό καθήκον, ιδίως για ένα κόμμα των μελών», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις η πρόταση να πραγματοποιηθεί εσωτερικό δημοψήφισμα για την έξοδο του κόμματος από την ευρωομάδα της Αριστεράς. Ο Στέφανος Κασσελάκης εμφανίστηκε ανοιχτός σε μια τέτοια κουβέντα αν και υποστηρίζει την παραμονή στις «ρίζες». Όλα δείχνουν πως στη βάση υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα υπέρ της συγκεκριμένης άποψης. Και αναμένεται οι ζυμώσεις το επόμενο διάστημα να είναι συνεχείς, καθώς όλα δείχνουν πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο Συνέδριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.