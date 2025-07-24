«Καλή επιτυχία στο νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής» που ανοίγει από σήμερα, ευχήθηκε σε μήνυμά της μέσω βίντεο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και τις ΣΑΕΚ νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη.
«Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μίας μεγάλης διαδρομής», επεσήμανε η κα. Ζαχαράκη, η οποία δεν παρέλειψε να συγχαρεί τα παιδιά «για το μόχθο και την προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια» και να ευχαριστήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
«Στο υπουργείο Παιδείας θα είμαστε δίπλα σας, για να στηρίξουμε την κάθε σας επιλογή», κατέληξε η υπουργός.
