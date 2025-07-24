Σκέρτσος - Πυργιώτη: Το σχόλιο Μαρινάκη και οι αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα, την τοποθέτηση της κυβέρνησης, αλλά και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, προκάλεσε η αιφνίδια διαδικτυακή κόντρα στο Facebook ανάμεσα στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη. Ο υπουργός Επικρατείας επανήλθε με νεότερή του ανάρτηση κατηγορώντας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι ενθαρρύνουν την αδιαφάνεια και τη συσκότιση στις σχέσεις δημοσιογράφων με πολιτικούς και κόμματα.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Ο Άκης Σκέρτσος σχολίασε το περιστατικό στη Σύρο όπου Ισραηλινοί τουρίστες παρεμποδίστηκαν από το να αποβιβαστούν από κρουαζιερόπλοιο λόγω διαδήλωσης φιλοπαλαιστινίων. Ο υπουργός Επικρατείας δήλωσε ότι «η αποτροπή αποβίβασης ισραηλινών πολιτών σε οποιαδήποτε τουριστική περιοχή της χώρας μας λόγω της εθνικότητας τους έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται αντισημιτισμός, δηλαδή ρατσισμός». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη και ειρηνική χώρα» καταδικάζοντας τις «προοδευτικές συλλογικότητες» που «δρουν ως φασιστικές πολιτοφυλακές». «Ας τους απομονώσουμε κι ας σταθούμε με ευθύνη και δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων» σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

Η Μαριάννα Πυργιώτη αντέδρασε δηκτικά: «Πολύ σωστά – μόλις κυβερνήσετε να τα εφαρμόσετε», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του υπουργού.

«Αυτές τις εξυπνάδες εκεί που σας παίρνει και σας πληρώνουν για να τις λέτε, ως σύμβουλος μελών αυτής της κυβέρνησης. Το θράσος σας περισσεύει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άκης Σκέρτσος με την Μαριάννα Πυργιώτη να επιμένει: «Όπως νομίζετε και όπως αντιλαμβάνεστε το ρόλο ενός εκάστου».

Ο Άκης Σκέρτσος ανταπάντησε: «ένας επαγγελματίας της επικοινωνίας όπως εσείς, που συμβουλεύει μέλη της κυβέρνησης με κρίσιμο ρόλο, δεν πουλάει ταυτόχρονα φθηνό πνεύμα στα social. Σοβαρευτείτε επιτέλους και αντιληφθείτε το δικό σας ρόλο. Είστε πολύ πιο διάφανη απ’ όσο νομίζετε – αλλά όχι όσο διαφανής θα έπρεπε».

«Αυτονόητο να λέει κάποιος την άποψή του, αλλά να ξέρουν οι πολίτες και με ποιους συνεργάζεται»

Τη διαδικτυακή κόντρα κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, το κρίσιμο δεδομένο πίσω από τον σχολιασμό του κ. Σκέρτσου, είναι ότι «όταν είσαι δημοσιογράφος και παρέχεις υπηρεσίες σε υπουργούς, όταν κάνεις ένα σχόλιο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι έχεις και αυτή την ιδιότητα» αναφέροντας πως φυσικά αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλους να ασκούν κριτική και να γράφουν την άποψή τους.

«Έχει δικαίωμα και εκ του νόμου, κάθε δημοσιογράφος να παρέχει και υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως και οι υπουργοί και οι εταιρείες να επιλέγουν δημοσιογράφους. Αυτονόητο πως είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε πολίτης, να λες την άποψή σου. Άλλο πράγμα να κάνει ένας δικηγόρος κριτική στην κυβέρνηση και άλλο να παρέχει υπηρεσίες στην ίδια την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζήτημα, κανείς δεν αμφισβητεί το αυτονόητο δικαίωμα για οποιονδήποτε να ασκεί κριτική και να γράφει την άποψή του» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: «Δυσανεξία στην κριτική»

«Η δημόσια αντιπαράθεση στο facebook του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη πέρα από τα εύλογα σχόλια για τη δυσανεξία ενός μέλους της κυβέρνησης στη δημοσιογραφική κριτική, γεννά επιπλέον απορίες» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Σκέρτσος διατυπώνει ως αιχμή για να "απαγορεύσει" στη δημοσιογράφο να εκφράζει τη γνώμη της, το γεγονός ότι έχει επαγγελματική σχέση με μέλη της κυβέρνησης και προβαίνει σε προσβλητικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς και απειλητικά υπονοούμενα, όπως «είστε πολύ πιο διάφανη από όσο νομίζετε αλλά όχι όσο διαφανής θα έπρεπε».

ΣΥΡΙΖΑ: «Καθεστωτική συμπεριφορά»

«Ο τρόπος με τον οποίο απαντά ο κ. Σκέρτσος σε δημοσιογράφο που τόλμησε να σχολιάσει την ανάρτησή του στα social media είναι άλλη μια απόδειξη καθεστωτικής συμπεριφοράς και αυταρχισμού» δήλωσε από πλευράς του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Δεν ανέχονται τα σχόλια, δεν ανέχονται τη κριτική, απεχθάνονται τον διάλογο. Αυτοί είναι οι στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, αυτό είναι το ήθος και το ύφος της εξουσιομανίας που εκπέμπουν. Αυτοί οι άριστοι, τεχνοκράτες με τα excel, τελικά μόλις λίγο πιεστούν βγάζουν τον αυταρχικό κακό εαυτό τους» προσθέτει.

Απάντηση Σκέρτσου στην αντιπολίτευση: «Ποιος φοβάται τη διαφάνεια; Και γιατί;»

Στη νεότερη ανάρτησή του για το θέμα για την κόντρα με τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη ο υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι «κόπτονται υποκριτικά σε ξένα φόρα δήθεν για το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στη χώρα μας (...) ενώ στην Ελλάδα ενθαρρύνουν την αδιαφάνεια και τη συσκότιση στις σχέσεις δημοσιογράφων με πολιτικούς και κόμματα.».

«Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης ζητούν την παραίτησή μου από την κυβέρνηση επειδή αυτονόητα διεκδικώ οι τοποθετήσεις δημοσίων προσώπων να γίνονται με ανοιχτά χαρτιά, με όρους ευθύνης, σοβαρότητας και διαφάνειας.



Εκτός Ελλάδος, το ΠΑΣΟΚ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ κόπτονται υποκριτικά σε ξένα φόρα δήθεν για το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στη χώρα μας.



Εντός Ελλάδος, όμως, αντί να ζητούν περισσότερη διαφάνεια και προστασία του δημοσιογραφικού λειτουργήματος από «πάρεργα» που υπονομεύουν την αμεροληψία των δημοσιολογούντων και την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών, ενθαρρύνουν την αδιαφάνεια και τη συσκότιση στις σχέσεις δημοσιογράφων με πολιτικούς και κόμματα.



Ποιος φοβάται, λοιπόν, τη διαφάνεια; Και γιατί; Σίγουρα όχι η κυβέρνηση που όπως αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της έκθεση για το κράτος δικαίου έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια για την θωράκιση της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων.



Ανήμερα της επετείου αποκατάστασης της δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά “καταπίνουν την κάμηλο και διυλίζουν τον κώνωπα”. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά αντί να υπηρετήσουν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου τοποθετούνται στη λάθος πλευρά της ιστορίας, για να κάνουν αυτό που μόνο ξέρουν: επίθεση στην κυβέρνηση επί δικαίους και αδίκους».

