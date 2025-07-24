Αύριο, Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025, στις 11:00, θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται κρίσιμα ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής και νέες θεσμικές παρεμβάσεις, με κεντρικό άξονα την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, το οποίο προβλέπει 25 μεταρρυθμίσεις για το β’ εξάμηνο του 2025. Την εισήγηση θα κάνουν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν:

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο,

Νομοσχέδιο για την ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου,

Ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1226 και την τροποποίηση της Οδηγίας 2018/1673 σχετικά με ποινικά αδικήματα και παραβίαση περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε., από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη,

Τέλος, ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα παρουσιάσει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

