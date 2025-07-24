Κυβερνητικές πηγές: Ο θυμωμένος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογηθεί για τους «πράσινους φραπέδες»

Με μια αιχμηρή δήλωση κυβερνητικές πηγές απαντούν στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Όπως σχολιάζουν κύκλοι της κυβέρνησης, « ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ» εμφανίστηκε, για άλλη μία φορά, θυμωμένος, αλλά και σε πλήρη σύγχυση, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί για τους «πράσινους φραπέδες».

Παράλληλα, σημειώνουν ότι «παραδέχτηκε ότι η τεχνική λύση που εφαρμόστηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια νόμιμη διαδικασία, η οποία μάλιστα, όπως είπε, είχε νομοθετηθεί δύο φορές από τον ΣΥΡΙΖΑ.»

Συνεχίζοντας, οι ίδιες πηγές σχολιάζουν: «Στο εύλογο ερώτημα του δημοσιογράφου «πως στοιχειοθετείται από το ΠΑΣΟΚ η κατηγορία της απιστίας κατά των δύο υπουργών όταν ακολούθησαν μία νόμιμη διαδικασία», απάντησε ότι όφειλαν να κάνουν ελέγχους».

«Στην παρατήρηση ότι αυτό δεν συνιστά απιστία, αφού ακολούθησαν μία νόμιμη διαδικασία, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «η τεχνική λύση για κάποιους ήταν νόμιμη και για κάποιους που λειτούργησαν στις χαραμάδες του νόμου ήταν παράνομη». Τρικυμία εν κρανίω», αναφέρουν.

«Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι για όσους έκαναν ψευδείς δηλώσεις «ας τα βρει η Δικαιοσύνη», αλλά ο μόνος για τον οποίον μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι έχει επιστρέψει 15.000 ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λόγους «ευθιξίας», είναι ο εξ απορρήτων συμπατριώτης του και παραιτηθείς πλέον γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο».

Ακολούθως, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «ακόμα χειρότερα: ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη λειτουργία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ως ένα «ντιλάρισμα».

Καταλήγοντας, σημειώνουν: «Η πρότασή του, την οποία επανέλαβε, ότι δηλαδή «το ΠΑΣΟΚ την Τρίτη θα ψηφίσει την Εξεταστική εάν η κυβέρνηση την Τετάρτη ψηφίσει την Προανακριτική του ΠΑΣΟΚ» παραπέμπει σε συναλλαγή και όχι σε υπεύθυνη στάση. Δηλαδή, για τον κ. Ανδρουλάκη η Εξεταστική είναι σωστή και χρήσιμη εάν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την προανακριτική αλλά λανθασμένη και ανώφελη εάν δεν ισχύσει το δεύτερο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα παρά μόνο ανεπίτρεπτα παζάρια».



Πηγή: skai.gr

