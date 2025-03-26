Στα 880 ευρώ διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε στο υπουργικό συμβούλιο, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 880 ευρώ (740 καθαρά) για σχεδόν 600.0000 εργαζόμενους που απασχολούνται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, τόνισε ότι πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κάλυψη του σ΄τοχου που έχει θέσει η κυβέρνηση, και ο οποίος δεν είναι άλλος για 950 ευρώ στο τέλος της κυβερνητικής τετραετίας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πτώση των ποσοστών ανεργίας, τονίζοντας ότι η πολιτική της δημιουργίας θέσεων εργασίας, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Πιο αναλυτικά, για τον κατώτατο μισθό, κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν:

• Κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 830 στα 880 ευρώ -ποσοστιαία αύξηση 6,02%- και θα υπάρξει ανάλογη αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 37,07 ευρώ σε 39,30 ευρώ.

• Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2025. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και της αγοραστικής τους δύναμης, η στήριξη των εργαζομένων, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

• Πρόκειται για την 5η αύξηση της βασικής αμοιβής από το 2019. Η σωρευτική αύξηση σε βάθος εξαετίας ανέρχεται στο 35,4%. Το κέρδος για τους εργαζόμενους ισοδυναμεί πλέον με περίπου 5 επιπλέον κατώτατους μισθούς του 2019 ανά έτος.

• Επιπλέον, η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019, κατά 35,4%, είναι σχεδόν διπλάσια από τον σωρευτικό πληθωρισμό της ίδιας περιόδου, που διαμορφώθηκε σε 18,1%. Προστατεύεται, δηλαδή, σημαντικά το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.

• Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 11η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

• Από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου ωφελούνται άμεσα πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες μεταξύ των οποίων:

- περισσότεροι από 575 χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα,

- δημόσιοι υπάλληλοι που επίσης θα δουν αύξηση,

- όσοι λαμβάνουν επιδόματα που εξαρτώνται από τον κατώτατο μισθό (όπως το επίδομα μητρότητας, γάμου, γονικής άδειας, ανεργίας), ενώ συμπαρασύρονται και οι τριετίες.

• Η φετινή αύξηση συνοδεύεται από μία θεσμική τομή: για πρώτη φορά η προστασία του κατώτατου μισθού επεκτείνεται στο Δημόσιο, καθώς θα αποτελεί το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για δημοσίους υπαλλήλους. Ως αποτέλεσμα της σύνδεσης, οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως κατά 30 ευρώ φέτος και θα ακολουθήσουν περαιτέρω αυξήσεις τα επόμενα χρόνια.

• Συνυπολογίζοντας όλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2023, η μεσοσταθμική αύξηση ανέρχεται στα 2.283 ευρώ ανά έτος, που ισοδυναμεί με 1,3 επιπλέον μισθούς τον χρόνο

• Εμμέσως, ο κατώτατος μισθός επηρεάζει και την διαμόρφωση του μέσου μισθού

• Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, με τον οποίο αναβαθμίστηκε ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, ενώ για πρώτη φορά η αύξηση αυτή αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο κατώτατος μισθός πλέον λειτουργεί ως ένα δίχτυ ασφαλείας για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας, αφού ο νέος νόμος προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μείωσή του.

Πώς διαμορφώνονται οι τριετίες

Με μία τριετία: 968 ευρώ από 913 ευρώ

Με δύο τριετίες: 1.056 ευρώ από 996 ευρώ

Με τρεις τριετίες: 1.144 ευρώ από 1.079 ευρώ

Επίδομα ανεργίας

540 ευρώ (από 509 ευρώ)

Η εισαγωγική ομιλία του πρωθυπουργού

«Το κεντρικό θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης είναι η έγκριση της 5ης κατά σειρά αύξησης του κατώτατου μισθού στη χώρα μας. Είναι μία απόφαση την οποία θα εισηγηθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο σε λίγο ο υπουργός Εργασίας, θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και θα αναβαθμίσει ταυτόχρονα και τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, συμπαρασύροντας επίσης ανοδικά 19 επιδόματα διαφορετικών κατηγοριών.

Κυρίως, όμως, θα σηματοδοτήσει για ακόμα μία φορά την πρόθεση της κυβέρνησης να επιστρέψει σταδιακά στην κοινωνία ένα μερίδιο της συλλογικής μας ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση η βασική αμοιβή -θέλω να θυμίσω τη βρήκαμε στα 650 ευρώ το 2019-, που είναι σήμερα στα 830 ευρώ από 01/04 θα πάει στα 880 ευρώ. Είναι μία επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ τον μήνα και η σωρευτική μικτή αύξηση σε σχέση με το 2019 φτάνει τα 2.735 ευρώ τνο χρόνο. Με άλλα λόγια, σχεδόν 5 καθαρούς μισθούς του παρελθόντος. Ενώ το ετήσιο καθαρό κέρδος του εργαζόμενου θα προσεγγίζει τώρα έναν σχεδόν επιπλέον μισθό σε σχέση με πέρσι.

Να θυμίσω ότι το μέτρο αυτό αφορά 595.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά όπως είπαμε, συμπαρασύρει και 600.000 υπαλλήλους στο Δημόσιο. Και βέβαια αφορά και όσους λαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, γάμου, ανεργίας. Βέβαια επηρεάζει θετικά και τις τριετίες και κατά συνέπεια και τον μέσο μισθό.

Θέλω να τονίσω ότι αυτή η απόφαση φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση μεταξύ 22 ευρωπαϊκών χωρών που έχουν καθεστώς κατώτατου μισθού. Προφανώς δεν ανακουφίζει όσο θα θέλαμε όλες τις ανάγκες. Νομίζω όμως ότι αναδεικνύει αυτή η απόφαση τα σταθερά βήματα ώστε να υλοποιείται η κεντρική μας προεκλογική δέσμευση που δεν είναι άλλη από τη συνεχή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ειδικά στο Δημόσιο η οριζόντια αύξηση στα 30 ευρώ, μετά την περσινή των 70 ευρώ, και σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις, το συνολικό όφελος κάθε υπαλλήλου θα αγγίξει μεσοσταθμικά τα 190 ευρώ το μήνα. Πρόκειται συνεπώς αν το δει κανείς σε σχέση με το 2022 για έναν ακόμα μισθό ουσιαστικά» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι είναι ένα στοιχείο που πιστοποιεί ότι παρά τις δυσκολίες, οι επιλογές αυτές είναι τελικά οι μόνες που οδηγούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. «Θυμίζω ότι ο στόχος μας, η προεκλογική μας δέσμευση παραμένει κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027 και μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ. Αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο να αυξάνονται οι μισθοί, είναι αυτό να έχει και μία θετική συνολική επίπτωση στην αγορά εργασίας, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε αύξηση του μισθού δεν πρέπει να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των εργοδοτών μας. Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει γιατί η ανεργία έχει ήδη πέσει στο 8,7%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι μόνο πέρυσι δημιουργήθηκαν πάνω από 93.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Συνολικά έχουμε δημιουργήσει. 500.000 νέες εργασίες από το 2019 και το λέω αυτό διότι το 2019 το κεντρικό μας πρόταγμα ήταν η καταπολέμηση της ανεργίας που τη βρήκαμε τότε στο 17% και η δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Και αυτή η πολιτική, όπως βλέπετε, υλοποιείται με συνέπεια, ενώ ταυτόχρονα -επειδή πάντα μας αφορά και η επιβάρυνση ως προς το μη μισθολογικό κόστος- συνεχίζουμε μία πολιτική την οποία έχουμε ξεκινήσει και αυτήν από το 2019. Το 2027 η μείωση στο μη μισθολογικό κόστος θα ξεπερνάει τις 6 μονάδες. Άρα το βασικό μας πρόταγμα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, στήριξη στο διαθέσιμο εισόδημα, αύξηση των ονομαστικών μισθών, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, υλοποιείται σε κάθε έκφανση της πολιτικής μας. Βέβαια είναι μία πολιτική η οποία στηρίζεται πρώτα και πάνω από όλα στη δημοσιονομική συνέπεια, έτσι ώστε να μπορούμε να υλοποιούμε και τις υπόλοιπες σημαντικές μας προτεραιότητες, καλύτερη υγεία, πιο σύγχρονη παιδεία, ένα πιο αποτελεσματικό και πιο ψηφιακό κράτος. Ενώ τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε στη Βουλή το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα της εθνικής άμυνας, έχοντας εξασφαλίσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε πια να σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και να τις φέρουμε στο επίπεδο που αρμόζει στις γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής» ανέφερε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Και επιμένω σε αυτήν τη συνολική διάσταση της πολιτικής μας, ειδικά σε μία εποχή όπου ο δημόσιος διάλογος τείνει να γίνεται μονοθεματικός και όπου συχνά υποβιβάζεται σε κομματικούς διαψηφισμούς γεμάτους τοξικότητα. Όμως ας έχουμε υπόψη μας ότι τα γεγονότα εκτός συνόρων έχουν πλέον συνέπειες - και έχουνε συνέπειες στις ζωές όλων μας. Από τους πολέμους στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή μέχρι τη διαφαινόμενη νέα αντιπαράθεση στο επίπεδο των δασμών που θα επηρεάσει σίγουρα την παγκόσμια οικονομία. Απέναντι λοιπόν, σε αυτές τις πρωτοφανείς, θα έλεγα, γεωπολιτικές ανακατατάξεις η Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ομφαλοσκοπεί. Οφείλει καταρχάς να κατοχυρώσει το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητος. Η οποία σε πολλές χώρες σήμερα ακόμη αποτελεί ζητούμενο, να διατηρήσει σε θετική τροχιά τα δημόσια οικονομικά της, ώστε οι πόροι να ανακουφίσουνε την κοινωνία. Ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται και μία ευρύτερη στρατηγική για την παρουσία μας στους διεθνείς γεωπολιτικούς και οικονομικούς συσχετισμούς. Δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο φαίνεται να μην απασχολεί καθόλου, κανένα, κόμμα της αντιπολίτευσης».

Επιπλέον ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης μετά την ήδη ανακοινωθείσα συμμετοχή της στο πρόγραμμα δυτικά της Πελοποννήσου.

«Ουσιαστικά η αμερικανική πολυεθνική αναγνωρίζει έμπρακτα την ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη στην περιοχή, ενώ θέλω να επισημάνω ότι και η Λιβύη, η οποία πρόσφατα δημοπράτησε θαλάσσια οικόπεδα στη δική της ΑΟΖ ακολούθησε και αυτή τη μέση γραμμή, σεβόμενοι δηλαδή ουσιαστικά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και να μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή μας νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου δραστηριοποιείται παράλληλα, ήδη η Exxon Mobil έχοντας ένα προβάδισμα, ενδεχομένως με τις πρώτες δειγματοληπτικές γεωτρήσεις να λαμβάνουν χώρα και εντός του 2025. Είναι μία απόδειξη ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε πείσμα της κακόβουλης σπερμολογίας κάποιων. Αλλά είναι επίσης μια απόδειξη ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως ένας ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή. Τόσο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και στο πεδίο των υδρογονανθράκων» ανέφερε.

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε «οι πολίτες ζητούν από εμάς σιγουριά, αλλά ζητούν πρώτα και πάνω από όλα ορατή βελτίωση στην καθημερινότητα τους και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε».

Πηγή: skai.gr

