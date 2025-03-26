«Οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αφορούν πρωτίστως τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και ταυτόχρονα στην οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης με έναν τρόπο ο οποίος θα καλύπτει πραγματικές και διαπιστωμένες ελλείψεις στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επίσκεψή του στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ως προς τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης, ο πρωθυπουργός στάθηκε στα στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους, με τις ροές των αφίξεων να είναι μειωμένες κατά 36% περίπου. «Να τονίσω ότι η φύλαξη των συνόρων δεν είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά προφανώς συνεργάζεται στενά και με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και με το υπουργείο Ναυτιλίας», όπως είπε, ενώ αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση των δρομολογημένων και χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ υποδομών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

«Η χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες διαθέτει τέτοιες υποδομές απαραίτητες και ευχόμαστε να μη λειτουργούν ποτέ στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, όμως είναι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων».

Επανέλαβε ότι δέσμευση της κυβέρνησης είναι να πρωτοστατήσει στον διεθνή διάλογο που γίνεται για τον καθορισμό των επιστροφών. «Η εθνική πολιτική που γίνεται και ευρωπαϊκή πολιτική, είναι απλή: εάν κάποιος φτάσει στη χώρα μας και δικαιούται άσυλο, τον υποδεχόμαστε κι είναι χαρά μας αν επιλέξει να μείνει στη χώρα μας. Αν όμως κάποιος εισέλθει παράνομα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο καινούργιος κανονισμός των επιστροφών πιστεύω θα μας δώσει τα εργαλεία που θα συμπληρώσουν την εθνική νομοθεσία, ώστε να υλοποιήσουμε αυτήν την πολιτική».

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς να ευχηθώ σε εσάς και στην κα Υφυπουργό καλή δύναμη στα καινούργια σας καθήκοντα ως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Πράγματι, οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης αφορούν πρωτίστως στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και ταυτόχρονα στην οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, με έναν τρόπο ο οποίος θα καλύπτει πραγματικές και διαπιστωμένες ελλείψεις στην αγορά εργασίας.

Ως προς τα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης, να σταθώ στα ενθαρρυντικά στοιχεία των πρώτων μηνών αυτού του έτους, με τις ροές των αφίξεων να είναι μειωμένες κατά περίπου 36%. Να τονίσω ότι η φύλαξη των συνόρων δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά προφανώς συνεργάζεται στενά και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Να σταθώ σε κάτι το οποίο είπε ο Υπουργός, στην ολοκλήρωση των υφιστάμενων δρομολογημένων και χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποδομών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτει τέτοιες υποδομές, οι οποίες μάς είναι απαραίτητες. Ευχόμαστε να μην λειτουργούν ποτέ στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, όμως είναι υποδομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από την Ευρώπη.

Να επαναλάβω και πάλι ότι δέσμευση της κυβέρνησης είναι να πρωτοστατήσει και στον ευρωπαϊκό διάλογο ο οποίος γίνεται για τον κανονισμό των επιστροφών. Η εθνική πολιτική, η οποία γίνεται και ευρωπαϊκή πολιτική, είναι απλή: εάν κάποιος φτάσει στη χώρα μας και δικαιούται ασύλου, τον υποδεχόμαστε και είναι χαρά μας αν επιλέξει να παραμείνει και να ζήσει στη χώρα μας. Αν, όμως, κάποιος εισέλθει παράνομα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του.

Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται πια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο καινούργιος κανονισμός των επιστροφών, ο οποίος συνδιαμορφώνεται αυτή την εποχή, πιστεύω ότι θα μας δώσει τα εργαλεία που θα συμπληρώσουν την εθνική νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική.

Για τα ζητήματα της νόμιμης και οργανωμένης μετανάστευσης έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αυτή πρέπει να καλύπτει διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στέκομαι ιδιαίτερα στον τομέα των εργατών γης, αλλά και στον κατασκευαστικό τομέα, όπου είναι σαφές ότι δεν φαίνεται να υπάρχει εγχώριο δυναμικό το οποίο να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτών των κλάδων.

Και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, συντονίζοντας τα συναρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι ως προς τη νόμιμη μετανάστευση.

Τέλος, έχουμε επιδείξει ιστορικά μια μεγάλη ευαισθησία στα ζητήματα των ασυνόδευτων ανηλίκων και έχουμε δρομολογήσει πολιτικές οι οποίες έχουν βραβευτεί και από την Ευρώπη. Είναι ένας τομέας ιδιαίτερης ευαισθησίας, στον οποίον θα εξακολουθούμε να δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, φροντίζοντας -εξορθολογίζοντας ενδεχομένως κάποιες από τις σχετικές διαδικασίες- να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, εντός του υφιστάμενου προϋπολογισμού.

Και, τέλος, μιας και μιλήσαμε για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να αναφερθώ και σε μια ακόμη σημαντική επιτυχία της κυβέρνησης και πάρα πολύ σημαντική για τα νησιά αυτά, που δεν είναι άλλη από την επέκταση του προγράμματος της ταχείας θεώρησης ή ταχείας βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες στα νησιά μας. Προστέθηκαν, μάλιστα, στα δέκα υφιστάμενα νησιά, δύο ακόμα: η Πάτμος και η Σαμοθράκη.

Και νομίζω ότι το οικονομικό αποτύπωμα από αυτή την πρωτοβουλία έγινε ήδη εξαιρετικά αισθητό τον περασμένο χρόνο και νομίζω ότι και φέτος θα συνεισφέρει σημαντικά αυτή η πρωτοβουλία, που θέλω να τονίσω ότι συνιστά εξαίρεση στους βασικούς κανόνες του Σένγκεν.

Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα είναι πολύ σημαντική για να υποστηριχθούν ακόμα περισσότερο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία εκ των πραγμάτων έχουν σηκώσει και ένα ιστορικά μεγάλο βάρος στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Οπότε, Υπουργέ, πλούσιο το έργο μπροστά σας. Κυρία Υφυπουργέ, καλή δύναμη».

Πηγή: skai.gr

