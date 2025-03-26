Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη οπού θα συναντηθεί με ομογενείς αλλά και τον αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο.

Η Χαριλάου Τρικούπη κλείνει την πόρτα με τον πιο ηχηρό τρόπο στη συζήτηση περί συνεργασιών που έχει ανοίξει με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην αυτόνομη πορεία και να απαντά αρνητικά στο κάλεσμα του Σωκράτη Φάμελλου για κοινό ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές.

«Το άθροισμα των κομμάτων οδηγεί σε μείωση των ακροατηρίων τους άρα εν τέλει ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία… Συνεχίζω αταλάντευτος τη δέσμευση που πήρα απέναντι στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ο οποίος με έχει εκλέξει δύο φορές πρόεδρο» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο OPEN

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να περνά στην τρίτη θέση πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμα του θα είναι τελικά επιλογή των πολιτών, ενώ επιτέθηκε στη ΝΔ που όπως είπε έχει σχέδιο να δημιουργηθεί η εντύπωση στην κοινωνία ότι αν δεν επιλέξει τη γαλάζια παράταξη θα ακολουθήσει το χάος.

«Προφανέστατα θεωρώ ότι είμαστε σε μία κάμψη προφανέστατα θα αγωνιστούμε για να την ανατρέψουμε και να πάμε καλύτερα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σχέδιο. Μητσοτάκης ή χάος. Να είναι πολύ προσεκτικοί γιατί στο τέλος ο κόσμος μπορεί να επιλέξει και το χάος για να φύγουν με επώδυνο τρόπο για την πατρίδα μας. Εγώ έχω ένα χρέος ως πολιτικός και ο αρχηγός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις επόμενες εθνικές εκλογές ο κόσμος να έχει προγραμματική επιλογή άρα κυβερνητική επιλογή που θα αλλάξει την Ελλάδα» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστρεψε τα βέλη του και προς την εσωκομματική αντιπολίτευση προτάσσοντας τη συνέπεια. Στις ενστάσεις που διατύπωσε δημοσίως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας και εις εκ των υποστηρικτών του Χάρη Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, περί διαφωνίας του για τη συνυπογραφή της πρότασης δυσπιστίας με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και βουλευτές όπως η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι το κόμμα ακολούθησε το ίδιο μάνουαλ με την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε και πέρυσι και δεν σέρνεται από τη ΝΔ.

«Κακώς. Πέρσι υπέγραψε. Εγώ είμαι συνεπής. Ό,τι κάναμε πέρσι το κάνουμε και φέτος. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε ένα non paper θα απολογούμαστε; Πέρυσι δεν έγινε αυτή συζήτηση επειδή δεν έβγαλε η Νέα Δημοκρατία non paper; Θα σέρνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η Νέα Δημοκρατία; Το ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτόνομη πολιτική η οποία έχει συνέπεια στις πράξεις της» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης που δεν έκρυψε την ενόχληση του για την κριτική που ακούστηκε από το στέλεχος της παράταξης του.

Πηγή: skai.gr

