Πόσο αυξάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων

Παρεμβάσεις ύψους 526 εκατ. ευρώ στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων το 2025 και αναλυτικά παραδείγματα παρουσιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο:

Η σημερινή οριζόντια αύξηση των αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 30 ευρώ έρχεται σε συνέχεια της περσινής σημαντικής αύξησης των αποδοχών.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι αυξήθηκαν κατά 70 ευρώ μηνιαίως οι μισθοί όλων των δημοσίων υπαλλήλων, η οικογενειακή παροχή κατά 20 έως 50 ευρώ, τα επιδόματα θέσης ευθύνης και παραμεθορίων περιοχών κατά 30%, τα έξοδα μετακίνησης, ενώ έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ένστολων, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών.

Επίσης πέραν της οριζόντιας αύξησης των 30 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους το κόστος της οποίας υπολογίζεται σε 215 εκατ. ευρώ για το 2025, από φέτος εφαρμόζονται επιπλέον τα ακόλουθα μέτρα για αύξηση των καθαρών αποδοχών του δημοσίου:

Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 440 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα.

Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Διεύρυνση του κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (αφορά 156.000 ένστολους) με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026.

Συνεπώς για το 2025 οι ανωτέρω παρεμβάσεις έχουν δημοσιονομικό κόστος 526 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει από το 2023 έως το 2025 εκτιμάται σε 2,07 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό μισθολογικό κόστος του δημοσίου (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) το 2022 ανέρχονταν σε 18,8 δισ. ευρώ, οι ανωτέρω αυξήσεις αποδοχών και μειώσεις φόρων αντιστοιχούν στο 11% του ετήσιου μισθού ή μεσοσταθμικά σε 1,3 μηνιαίους μισθούς.

Παράρτημα 1:

Παραδείγματα αυξήσεως αποδοχών του ενιαίου μισθολογίου τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023:

Παράδειγμα 1:

Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 2.129 μικτά και 1.444 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ και την αύξηση του επιδόματος θέσεως ευθύνης κατά 30% από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 2.244 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,1 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.407 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,0 μηνιαίο καθαρό μισθό.

Παράδειγμα 2:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.218 μικτά και 907 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 1.288 μικτά και 949 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 1.318 μικτά και 972 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.200 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,0 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 779 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,9 του μηνιαίου καθαρού μισθού.

Παράδειγμα 3:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 1.777 μικτά και 1.265 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ, την αύξηση της οικογενειακής παροχής κατά 50 ευρώ, καθώς και τη μείωση φόρου εισοδήματος για οικογένειες με παιδιά από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 1.807 μικτά και 290 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.800 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,1 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.360 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,2 μηνιαίο καθαρό μισθό.

Παράδειγμα 4:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 970 μικτά και 750 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ, την αύξηση της οικογενειακής παροχής κατά 50 ευρώ, καθώς και τη μείωση φόρου εισοδήματος για οικογένειες με παιδιά από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 1.000 μικτά και 778 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.800 ευρώ που αντιστοιχεί σε 2,1 μηνιαίους μικτούς μισθούς.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.451 ευρώ που αντιστοιχεί σε 2,2 μηνιαίους καθαρούς μισθούς.

Παράδειγμα 5:

Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2024 λάμβανε 2.632 μικτά και 1.717 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ και την αύξηση του επιδόματος θέσεως ευθύνης κατά 30% από 1/1/2024).

Τον Απρίλιο του 2025 θα λαμβάνει 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά (λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση 30 ευρώ των μικτών αποδοχών από 1/5/2025 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025).

Η ετήσια αύξηση των μικτών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 2.820 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,2 μηνιαίο μικτό μισθό.

Η ετήσια αύξηση των καθαρών αποδοχών του τον Απρίλιο του 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 είναι 1.637 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1,0 μηνιαίο καθαρό μισθό.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν τις βασικές παροχές (βασικό μισθό, οικογενειακό επίδομα και επίδομα θέσης ευθύνης) του ενιαίου μισθολογίου (καθώς τα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ένστολων, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών έλαβαν επιπλέον αυξήσεις) και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές από υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επίδομα παραμεθορίου κλπ. που επίσης αυξήθηκαν.

Παράρτημα 2: Οι 22 αυξήσεις αποδοχών και μειώσεις φόρων για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν εφαρμοστεί από το 2023 έως σήμερα

Η παρούσα Κυβέρνηση είναι αυτή που αύξησε για πρώτη φορά τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια.

Οι δεκαπέντε μόνιμες αυξήσεις αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων που έχουν γίνει τα τελευταία δύο έτη, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2023 και 2024 περιλαμβάνουν:

Αναμόρφωση του μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ το 2023 με μεσοσταθμική αύξηση 10% και ετήσιο κόστος 65 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης εισοδήματος και στον δημόσιο τομέα από το 2023 με ετήσιο κόστος 202 εκατ. ευρώ.

Διευθέτηση από το 2023 μισθολογικών θεμάτων των ενόπλων δυνάμεων όπως η (α) Μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας και Οπλιτών

Βραχείας Ανακατάταξης (8,5 εκατ), (β) Επέκταση της Μάχιμης 5ετίας ενστόλων και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού, (γ) έκδοση της απόφασης για καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (25 εκατ), (δ) θεσπίζεται ειδική πρόσθετη αμοιβή για πληρώματα πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή (25 εκατ), με συνολικό κόστος 59 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση της εισφοράς 1% υπερ Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων από το 2023 με κόστος 80 εκατ. ευρώ.

Αύξηση από 1/1/2024 οριζοντίως των αποδοχών κατά 70 ευρώ με κόστος 558 εκατ. ευρώ (674 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 της οικογενειακής παροχής στο δημόσιο κατά 20 έως 50 ευρώ με κόστος 155 εκατ. ευρώ (187 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 των επιδομάτων θέσης ευθύνης κατά 30% με κόστος 52 εκατ. ευρώ (62 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου με κόστος 8 εκατ. ευρώ (9 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αύξηση από 1/1/2024 κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά, με κόστος 20 εκατ. ευρώ (24 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Αναμόρφωση μισθολογίου μελών ΔΕΠ, αναδρομικά από 07/10/2022, με μεσοσταθμική αύξηση 10%, με ετήσιο κόστος 41 εκατ. ευρώ (49 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές).

Σημαντική αύξηση από 1/1/2024, των αποζημιώσεων μετακίνησης και διανυκτέρευσης με ετήσιο κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του αντισταθμιστικού επιδόματος και της πάγιας αντιμισθίας δικαστικών, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

Αύξηση από 1/1/2024 της αποζημίωσης των εφημεριών του ΕΣΥ κατά 20%, με ετήσιο κόστος 45 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον αύξηση από το 2024 της ειδικής αποζημίωσης για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκεται σε ειδική αποστολή, με ετήσιο κόστος 15 εκατ. ευρώ.

Αύξηση από τον Οκτώβριο του 2024 του κινήτρου προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με ετήσιο κόστος 16 εκατ. ευρώ.

Οι ανωτέρω δεκαπέντε παρεμβάσεις έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 1,37 δισ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές και συνολικά 1,55 δισ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές.

Και συνεχίζουμε με 7 νέες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από το 2025:

Αυτοτελής φορολόγηση της αποζημίωσης των εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, με κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα και στο δημόσιο από 1/1/2025. Από τα 440 εκατ. ευρώ του κόστους της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, τα 83 εκατ. ευρώ αφορούν το δημόσιο τομέα.

Μη συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς δημοσίων υπαλλήλων κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη εφόσον αυτή ανέρχεται έως 300 ευρώ και μερικός συμψηφισμός για υψηλότερες προσωπικές διαφορές. Αφορά περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους με ετήσιο κόστος 12 εκατ. ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Θεσμοθέτηση κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο, με ετήσιο κόστος 40 εκατ. ευρώ.

Αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης των ενστόλων από 1/1/2025, με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.

Από 1η Ιουλίου ενισχύονται περαιτέρω τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (αφορά 156.000 ένστολους) με το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας, λαμβάνοντας ενίσχυση 100 ευρώ μηνιαίως, με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 111 εκατ. ευρώ για το 2025 και 222 εκατ. ευρώ για το 2026 (187 εκατ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές).

Θεσμοθετήθηκε κανόνας ετήσιας αυξήσεως οριζοντίως των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Το δημοσιονομικό κόστος για το έτος 2025 με αύξηση ύψους 30 ευρώ μηνιαίως του μισθού από τον Απρίλιο ανέρχεται σε 215 εκατ. ευρώ (179 εκατ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές). Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επιπλέον 70 ευρώ τα επόμενα δύο έτη, με τη συνολική αύξηση σε σχέση με το 2024 να ανέρχεται σε 100 ευρώ μηνιαίως ή 1200 ευρώ ετησίως. Όταν θα ολοκληρωθούν οι αυξήσεις το ετήσιο κόστος θα ανέρχεται σε 792 εκατ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές και συνολικά 954 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές.

Συνεπώς ειδικά για το 2025 οι ανωτέρω παρεμβάσεις έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 475 εκατ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές και συνολικά 526 εκατ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές.

Συνολικά οι 22 προεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί έως το 2025 έχουν μόνιμο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 1,85 δισ. ευρώ χωρίς εργοδοτικές εισφορές και συνολικά 2,07 δισ. ευρώ με εργοδοτικές εισφορές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.