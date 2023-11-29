ΣΥΡΙΖΑ : Δεν μπορείς να δανείσεις στον ιδιοκτήτη τους τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Αντίθετος στον δανεισμό και μάλιστα με ανταλλάγματα των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο τάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας ότι δεν μπορείς να δανείσεις κάτι στον ιδιοκτήτη του και υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η θέση περί δανεισμού δεν συνάδει με την πάγια θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι ρητά διατυπωμένη σε όλα τα διεθνή φόρα και κυρίως στην UNESCO από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι δεν αναγνωρίζει σε κανένα κράτος και σε καμία νομική οντότητα, όπως το Βρετανικό Μουσείο, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα κλεμμένα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η απόπειρα του κ. Μητσοτάκη, από το 2019 που εξελέγη Πρωθυπουργός, να προσχωρήσει στη συζήτηση περί δανεισμού των Γλυπτών παραβιάζει την εθνική θέση και ενισχύει το νομικό ισχυρισμό του Βρετανικού Μουσείου περί ιδιοκτησίας των Γλυπτών του Παρθενώνα και άρα εκ των πραγμάτων αδυνατίζει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας, όπως επισημαίνουν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει τη θέση του για τη συγκρότηση μόνιμης Διαρκούς Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, ώστε όλα τα κόμματα να μετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και να γνωρίζουν τι γίνεται. Μιας επιτροπής που θα έχει διακομματική υποστήριξη και αυξημένη πλειοψηφία εντός της Βουλής, δημιουργώντας κλίμα ενότητας και διαφάνειας. Αποστολή της Επιτροπής θα είναι η διεθνοποίηση του θέματος, σε ιστορική, πολιτιστική και ηθική βάση, αναδεικνύοντας την οικουμενική του διάσταση, όπως τονίζεται. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με αντίστοιχες εθνικές επιτροπές στη Βρετανία και σε διάφορες χώρες, προωθώντας τη μόνιμη επανένωση των Γλυπτών, έναντι της βρετανικής και διεθνούς κοινής γνώμης και διεθνών οργανισμών.

Συνεπώς, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αντίθετοι σε πρωτοβουλίες με τις οποίες τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα γίνουν θέμα εσωτερικής πολιτικής αντιπαλότητας.

«Με αυτό το πνεύμα, υπερασπιζόμενοι τη θέση της χώρας μας, καταδικάσαμε την απρεπή συμπεριφορά του Βρετανού Πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ έναντι του θεσμού του Έλληνα πρωθυπουργού», και υπογραμμίζει ότι η λύση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διακυβερνητικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου στο υψηλότερο επίπεδο και με τη συμμετοχή της UNESCO.



