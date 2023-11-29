Με ανάρτησή του ο Κασσελάκης καλεί τα μέλη στη δημιουργία του «νέου ΣΥΡΙΖΑ»

Με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, καλεί τα μέλη του κόμματος να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τη συμμετοχή τους στις διεργασίες του κόμματος για τον «νέο ΣΥΡΙΖΑ» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Πρόκειται για ερωτηματολόγιο εννέα βημάτων (με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων), μεταξύ άλλων αναφορικά με τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την καθημερινότητα των μελών, τις δράσεις και τις προτεραιότητες του κόμματος, καθώς και τους τρόπους και τον βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις του.

Η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

Με δουλειά, αθόρυβα αλλά συστηματικά, φτιάχνουμε τον νέο ΣΥΡΙΖΑ των μελών.

Η γνώμη σου μετράει.

Πάρε μέρος στη μεγάλη έρευνα του iSYRIZA, να γνωριστούμε ουσιαστικά, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Θα χρειαστούν λιγότερο από πέντε λεπτά.



Πηγή: skai.gr

