ΚΚΕ: Άμεση διερεύνηση των αιτιών του τραυματισμού στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ

Το ΚΚΕ επισημαίνει «την ανάγκη για την άμεση διερεύνηση σε βάθος των αιτιών που οδήγησαν στον τραυματισμό στρατιώτη της ΕΛΔΥΚ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης».

«Το συγκεκριμένο γεγονός, που δυστυχώς δεν είναι το μόνο το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνει την ανάγκη για την αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για ασφάλεια εντός των στρατοπέδων, την οποία το ΚΚΕ συνεχώς απαιτεί.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματία στρατιώτη» αναφέρει σχόλιο του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

