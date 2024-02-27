ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης που εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα τόσο για τη Σουηδία όσο και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία», προσθέτει.

Greece welcomes the completion of the ratification process approving #Sweden's 🇸🇪 accession to @NATO. This is a historic step both for Sweden and the North Atlantic Alliance#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/SE307P0Wre — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 27, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.