ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

«Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα τόσο για τη Σουηδία όσο και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία» αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Εξωτερικών

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης που εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα τόσο για τη Σουηδία όσο και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία», προσθέτει.

