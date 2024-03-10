Μαρινάκης για ομοφοβική επίθεση: Ο κοινωνικός εκφασισμός δεν είναι ανεκτός

Οι αυτουργοί αυτών των αποτρόπαιων πράξεων θα λογοδοτήσουν στη δικαισύνη, αναφέρει σε ανάρτησή τους στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση σε βάρος δύο τρανσέξουαλ ατόμων, στην πλατεία Αριστοτέλους.
Η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Θλίψη και οργή προκαλεί η επίθεση με στοιχεία λιντσαρίσματος σε δύο συνανθρώπους μας στη Θεσσαλονίκη, επειδή απλώς έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο κοινωνικός εκφασισμός δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός. Οι αυτουργοί αυτών των αποτρόπαιων πράξεων θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά. Θλιβερές εξαιρέσεις δεν πρόκειται να μας αφήσουν πίσω».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.