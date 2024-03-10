Μαρινάκης για ομοφοβική επίθεση: Ο κοινωνικός εκφασισμός δεν είναι ανεκτός

Οι αυτουργοί αυτών των αποτρόπαιων πράξεων θα λογοδοτήσουν στη δικαισύνη, αναφέρει σε ανάρτησή τους στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή επίθεση σε βάρος δύο τρανσέξουαλ ατόμων, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Θλίψη και οργή προκαλεί η επίθεση με στοιχεία λιντσαρίσματος σε δύο συνανθρώπους μας στη Θεσσαλονίκη, επειδή απλώς έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο κοινωνικός εκφασισμός δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός. Οι αυτουργοί αυτών των αποτρόπαιων πράξεων θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά. Θλιβερές εξαιρέσεις δεν πρόκειται να μας αφήσουν πίσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.