«Είχαμε μια εκ βαθέων συζήτηση, πολύ ειλικρινής, πολύ παραγωγική και πολύ ουσιαστική». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η υφυπουργός Εξωτερικών κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψης της στην Βρετανική πρωτεύουσα.

Η κυρία Παπαδοπούλου ταξίδεψε την Δευτέρα στο Λονδίνο με βασικό σκοπό να εξεταστεί από κοινού με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών η πρόοδος που έχει σημειωθεί στο Διμερές Στρατηγικό Πλαίσιο Ελλάδος - Ηνωμένου Βασίλειου.

Πρόκειται για την συμφωνία που είχαν υπογράψει το 2021 οι δύο χώρες με υπουργούς Εξωτερικών τον Νίκο Δένδια και την Λιζ Τραζ αντίστοιχα και η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως: η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, το εμπόριο και οι επενδύσεις, η υγεία, η εκπαίδευση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα το απόγευμα η κα Παπαδοπούλου συναντήθηκε με τον βρετανό υφυπουργό Ευρώπης Λίο Ντόχερτι. Οι δύο τους μεταξύ άλλων συζήτησαν την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και τις προοπτικές για επενδύσεις. Εκτενή αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον διορισμό της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ . Όπως ήταν αναμενόμενο αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή με επίκεντρο τη Γάζα αλλά και τις εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια.

«Είναι μια στενή σχέση αυτή που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει βάθος χρόνου και βεβαίως έχει δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης και περαιτέρω βελτίωσης», επεσήμανε η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών. Αναφορικά με το κλίμα της συνάντησης η κα Παπαδοπούλου το χαρακτήρισε «πάρα πολύ καλό» επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως η βρετανική πλευρά έκανε ό,τι μπορούσε ώστε «το κλίμα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο».

Η Ελληνίδα υφυπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία να προωθήσει και την υποψηφιότητα της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια θέση μη μόνιμου μέλους την περίοδο 2025-2026 αλλά και την επικείμενη 9η Διάσκεψη για τους Ωκεανούς «Our Ocean Conference» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 μέχρι τις 17 Απριλίου.

Η κ. Παπαδοπούλου συναντήθηκε επίσης με τον σκιώδη υφυπουργό Ευρώπης του Εργατικού Κόμματος Στίβεν Ντάουτι. Αξίζει να σημειωθεί πως εδώ και καιρό η ελληνική κυβέρνηση έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον κόμμα των Εργατικών καθώς εκτός συνταρακτικού απροόπτου θα είναι η επόμενη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι χαρακτηριστικό πως στην τελευταία επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λονδίνο ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ.

