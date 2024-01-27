Φόρο τιμής στα θύματα της θηριωδίας, μεταξύ των οποίων δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, αποτίει το υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει πως είναι καθήκον όλων μας να φροντίσουμε να διατηρηθεί η συλλογική μνήμη του Ολοκαυτώματος, προκειμένου να αποτελέσει φραγμό σε κάθε μορφή ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και ρητορικής μίσους.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και την πρόληψη όλων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της αξίας του ανθρώπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

