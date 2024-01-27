Η διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί υποχρέωση και ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα ενός από τα μεγαλύτερα ομαδικά εγκλήματα στην ιστορία, τονίζει με ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.
Οι θηριωδίες των Ναζί, οι εκτελέσεις εκατομμυρίων Εβραίων - μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι - δεν… pic.twitter.com/PV7ay1p6FX
January 27, 2024
«Οι θηριωδίες των Ναζί, οι εκτελέσεις εκατομμυρίων Εβραίων - μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι - δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα εγκλήματα» προσθέτει ο κ. Δένδιας.
