Δένδιας: Η διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί υποχρέωση και ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα

«Οι θηριωδίες των Ναζί, οι εκτελέσεις εκατομμυρίων Εβραίων - μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι - δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ», τόνισε ο υπ. Εθνικής Άμυνας 

Η διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί υποχρέωση και ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα ενός από τα μεγαλύτερα ομαδικά εγκλήματα στην ιστορία, τονίζει με ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

«Οι θηριωδίες των Ναζί, οι εκτελέσεις εκατομμυρίων Εβραίων - μεταξύ των οποίων και χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι - δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα εγκλήματα» προσθέτει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ολοκαύτωμα Εβραίοι Δένδιας Νίκος Δένδιας
