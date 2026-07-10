«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις συλλήψεις εμπλεκομένων στις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης της Marfin το 2010.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά. Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – που τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».

Το παρασκήνιο πίσω από τις συλλήψεις για τη Marfin - Το ανώνυμο email και τα στοιχεία που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Σημειώνεται πως είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2010, όταν κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας πριν από την ψήφιση στη Βουλή του 1ου μνημονίου, ομάδα ατόμων πέταξε μολότοφ στην τράπεζα Marfin, στην οδό Σταδίου. Από τη φωτιά που ξέσπασε στην τράπεζα, τρεις εργαζόμενοι -ανάμεσα τους και μία έγκυος 4 μηνών- εγκλωβίστηκαν στο κτίριο και βρήκαν τραγικό θάνατο.

16 χρόνια μετά, οι Αρχές φαίνεται πως ρίχνουν φως στη δραματική αυτή υπόθεση, καθώς προχώρησαν σε 2 συλλήψεις, ενώ μία γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.

Τα σπίτια στα οποία διεξήχθησαν έρευνες για τους συλληφθέντες της Marfin:

οδός Πελαγωνίας, Άνω Λιόσια ⁠οδός Σουλίου, Χαλάνδρι οδός Σταυροπούλου, Αθήνα ⁠οδός Παύλου Μελά, Μαρούσι οδός Γρηγοροβίου, Αθήνα

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αύριο το πρωί θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρι και Κυψέλη και «φόρεσαν» χειροπέδες στους δύο 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήδη έχουν σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα στις βρετανικές Αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψη της.

Και οι τρεις ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.

Το ανώνυμο email

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI στο οποίο κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας, αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

Από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται σε δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin) έχουν ίδια χαρακτηριστικά (στοιχεία αμφίεσης κά) με δράστες του εμπρησμού της Τράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ μιλώντας στο skai.gr αναφέρει πως οι έρευνες, προκειμένου να πέσει φως στη «μαύρη» μέρα της 5ης Μαΐου 2010, είχαν ξεκινήσει εκ νέου από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όλοι οι φάκελοι που περιείχαν μαρτυρίες, καταθέσεις αλλά και φωτογραφικό - βιντεοληπτικό υλικό έπεσαν στο τραπέζι του ελληνικού FBI, με τους αξιωματικούς να φτάνουν στα ίχνη των τριών προσώπων.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, η 3η τακτική ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

3 συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Οι 3 συλληφθέντες είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα. Η 26χρονη και ο ένας από τους δύο άνδρες, 29 ετών, φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση κατά του σπιτιού της Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψη της 26χρονης γυναίκας, που έχει καταγωγή από την Αθήνα, αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Κρήτη, όπου είχε διαφύγει μετά τον θάνατο της Νέστορα.

Η 26χρονη και ο 29χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστοί στις Αρχές από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο και μάλιστα η 26χρονη είχε φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια για συμμετοχή σε οργάνωση που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ο τρίτος συλληφθείς είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν οι δύο πρώτοι μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη.

Η 26χρονη και ο 29χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πήγαν 24 ώρες πριν από το χτύπημα στο διαμέρισμα του 3ου συλληφθέντος, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία της Νέστορα. Από εκεί βγήκαν για να τοποθετήσουν τον μηχανισμό. Μετά την ενέργεια τους επέστρεψαν στο διαμέρισμα, άλλαξαν ρούχα και βγήκαν την επόμενη μέρα το απόγευμα. Κινήθηκαν από και προς το σπίτι της Νέστορα πεζή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που οδήγησε στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων είναι ότι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση.

Η σύλληψη στα Χανιά

Η 26χρονη εντοπίστηκε σε χωριό κοντά την Παλαιόχωρα Χανίων, σε σπίτι φιλικού ζευγαριού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Αναμένεται να μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ, καθώς η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει όλη τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη. Οι 3 συλληφθέντες έχουν εμπλοκή στην τρίτη επίθεση.

Οι άλλες δύο ενέργειες αποδίδονται κατά αγνώστων στη δικογραφία. Υπάρχει αισιοδοξία ότι από την έρευνα στα τηλέφωνα θα φτάσουν στα ίχνη και εκείνων που έβαλαν τους άλλους δύο μηχανισμούς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποφασίστηκε να συλληφθούν τώρα και να μην περιμένει η ΕΛ.ΑΣ. την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολοίπων υπό τον φόβο ότι θα διέφευγαν.

Στο μικροσκόπιο σπίτια και η φερόμενη ως «γιάφκα»

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες και σε χώρο που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας ως «γιάφκα».

Εκεί φέρονται να σχεδίαζαν και να προετοίμαζαν τις εμπρηστικές επιθέσεις. Οι αστυνομικοί αναζητούν αντικείμενα, ψηφιακά πειστήρια και κάθε στοιχείο που μπορεί να συνδέει τους εμπλεκόμενους με τις επιθέσεις ή να οδηγήσει στην ταυτοποίηση τυχόν συνεργών.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.