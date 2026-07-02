Δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ «σαρώνουν» τα βίντεο - Πού στρέφονται ο έρευνες

Καρέ - καρέ ελέγχουν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους για τον εντοπισμό των δραστών του τριπλού χτυπήματος σε βάρος τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Τετάρτης στο γκαράζ της οικίας της Αφροδίτης Νέστορα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων η ίδια η κ. Νέστορα, ο πατέρας της και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η αστυνομία έχει επικεντρώσει την προσοχή της σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη, που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσσαν δράση σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών της συμπρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση και στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θεωρούν ότι οι δράστες των φονικών, όπως εξελίχθηκαν, επιθέσεων στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται με την κατάληψη Βιολογικού και την κατάληψη Libertatia.

Πρόκειται για δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκκενώθηκαν διαδοχικά από την ΕΛ.ΑΣ. το διάστημα από το 2021 και έπειτα.

Με αφορμή τα δραματικά γεγονότα τα ξημερώματα της Τετάρτης, Αντιτρομοκρατική και υπουργείο διατύπωσαν την εκτίμηση ότι πίσω από το μπαράζ επιθέσεων βρίσκονται αναρχικοί – μέλη των συγκεκριμένων καταλήψεων. Είτε ως φυσικοί αυτουργοί, παίρνοντας μέρος οι ίδιοι στην καταδρομική επιχείρηση, είτε ως ηθικοί αυτουργοί, υποδεικνύοντας τους στόχους και καθοδηγώντας νέα μέλη του αναρχικού – αντιεξουσιαστικού χώρου

Τι δείχνουν τα βίντεο

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες, οι οποίοι κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως «τσιλιαδόρος».

Δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Καθαρή» η εικόνα των δραστών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα των δραστών εμφανίζεται καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τα δύο σημεία των επιθέσεων, τα οποία απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Νέστορα, μαζί με τη μητέρα της, εξήλθαν από το διαμέρισμα, κατέβηκαν στην πιλοτή, όπου οι φλόγες είχαν τυλίξει τα δύο οχήματα, καθώς και το άνω τμήμα της πιλοτής.

Στο σημείο υπήρχε εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει και να προκληθούν τα σοβαρά εγκαύματα που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες.

Εκτιμούν, μάλιστα, ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση δεν αναμένεται να δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης, εξαιτίας του επιβαρυντικού χαρακτήρα της πράξης του, προκειμένου να μην αφήσει και ηλεκτρονικά ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις αστυνομικές έρευνες στον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.