Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροταδασικη έκταση στην Οινούσσα Σερρών,περίπου στις 14:30 μετά το μεσημέρι.

Στις 15:13 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Οινούσσα, προς Νέο Σούλι Σερρών.

Η πυρκαγιά,η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή των Επταμύλων, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. Η εξέλιξή της προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες αποφάσισαν προληπτικά την εκκένωση του οικισμού της Οινούσσας, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίασε επικίνδυνα τα πρώτα σπίτια και τις εγκαταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζήτησε την άμεση συνδρομή του Δήμου Σερρών. Στο σημείο μεταβαίνουν ένα σκαπτικό μηχάνημα, προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες που θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα στην εξάπλωση της φωτιάς, καθώς και μία υδροφόρα του Δήμου για την υποστήριξη και τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μεγάλη μάχη με το πύρινο μέτωπο, επιχειρώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά και να την θέσουν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατό, πριν αυτή πλησιάσει περισσότερο κατοικημένες περιοχές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.