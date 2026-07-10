Σε νέα εποχή πέρασε και επίσημα η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά και την αποτυχία της να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία στο εν εξελίξει Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

Το απόγευμα της Παρασκευής (10/07) η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς, αποτελώντας έτσι τον αντικαταστάτη του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά από την ήττα κόντρα στην Ισπανία και τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ.

Έπειτα από τρία σερί χρόνια στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με τις Αλ Χιλάλ και Αλ Αχλί, ο 71χρονος τεχνικός θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στον πάγκο της πατρίδας του, οδηγώντας τους Ίβηρες στο επερχόμενο Nations League, στο Euro του 2028, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2030.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

«Ο Ρονάλντο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για μένα»

Ο 71χρονος έμπειρος τεχνικός στις πρώτες του δηλώσεις ως καπετάνιος της ομάδας, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα του Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Αν πρέπει ο CR7 να έχει ακόμη πρωταγωνιστικό ρόλο σε ηλικία 41 ετών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζορζέ Ζεσούς:

«Ο Κριστιάνο δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για την εθνική ομάδα, ούτε για εμένα. Είναι ένα σύμβολο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Νασρ και να την ολοκληρώσει εκεί. Είναι πολύ εύκολο να δουλεύεις με τον Κριστιάνο».

🚨🇵🇹 Jorge Jesus on Cristiano Ronaldo and the national team: “Cristiano will never be a problem for the national team, nor for me”.



“Cris is a symbol of Portuguese football. He wants to continue at Al Nassr and will end his career at Al Nassr. It’s easy to work with Cristiano”. pic.twitter.com/n7AOwAZF2o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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