Το παρασκήνιο πίσω από τις συλλήψεις για τη Marfin - Τα νέα στοιχεία που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο το 2010, όταν κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας πριν από την ψήφιση στη Βουλή του 1ου μνημονίου, ομάδα ατόμων πέταξε μολότοφ στην τράπεζα Marfin, στην οδό Σταδίου. Από τη φωτιά που ξέσπασε στην τράπεζα, τρεις εργαζόμενοι -ανάμεσα τους και μία έγκυος 4 μηνών- εγκλωβίστηκαν στο κτίριο και βρήκαν τραγικό θάνατο.

16 χρόνια μετά, οι Αρχές φαίνεται πως ρίχνουν φως στη δραματική αυτή υπόθεση, καθώς προχώρησαν σε 2 συλλήψεις, ενώ μία γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αύριο το πρωί θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρι και Κυψέλη και «φόρεσαν» χειροπέδες στους δύο 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήδη έχουν σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα στις βρετανικές Αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψη της.

Και οι τρεις ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.

Ανώτατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ μιλώντας στο skai.gr αναφέρει πως οι έρευνες, προκειμένου να πέσει φως στη «μαύρη» μέρα της 5ης Μαΐου 2010, είχαν ξεκινήσει εκ νέου από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Όλοι οι φάκελοι που περιείχαν μαρτυρίες, καταθέσεις αλλά και φωτογραφικό - βιντεοληπτικό υλικό έπεσαν στο τραπέζι του ελληνικού FBI, με τους αξιωματικούς να φτάνουν στα ίχνη των τριών προσώπων.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν, η 3η τακτική ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Πηγή: skai.gr

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