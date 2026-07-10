Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Νέστορα

Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και η τρίτη στην Κρήτη.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας άνδρας και μια κοπέλα, οι οποίοι εμπλέκονται στην 3η επίθεση, κατά του σπιτιού της Νέστορα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστοί στις Αρχές από προηγούμενη δράση τους.

Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις δύο πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκή στην τρίτη επίθεση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψε και οδήγησε στην ταυτοποίηση τους είναι ότι βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές.

Πηγή: skai.gr

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