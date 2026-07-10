Σε δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου του 2010 προχώρησε το ελληνικό FBI (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος». Ο εμπρησμός είχε ως αποτέλεσμα τρεις εργαζόμενοι να χάσουν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε από ρίψη μολότοφ.

Σε επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δύο άνδρες έχουν συλληφθεί, ενώ μια γυναίκα κατηγορείται, για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί είναι ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η γυναίκα έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και χρόνια και ζει στη Βρετανία με την οικογένειά της.

Για την υπόθεση προέκυψαν νέα στοιχεία, φωτογραφίες από παλιές δικογραφίες και έγινε αντιπαραβολή των φωτογραφιών με τις φωτογραφίες των επεισοδίων.



Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών συνέταξε έκθεση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα ο οποίος έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να γίνει ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, Κατόπιν αυτών, ο ανακριτής εξέδωσε εντάλματα.

ΑΜΠΕ



Στις 5 Μαΐου 2010, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, ομάδα αγνώστων πέταξε μολότοφ στο κεντρικό υποκατάστημα της τράπεζας Marfin. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος γυναίκα.

Eurokinissi

Το χρονικό της τραγικής υπόθεσης

Την Τετάρτη 5 Μαΐου του 2010 είχε κηρυχθεί γενική απεργία και πορεία προς τη Βουλή από την ΓΣΕΕ, το ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ ενόψει της ψήφισης του πρώτου μνημονίου. Λίγες μέρες νωρίτερα η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε ανακοινώσει αυστηρά μέτρα οικονομικής λιτότητας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που είχε ξεσπάσει στις αρχές του 2010. Η πορεία της Αθήνας ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της, με τον αριθμό των διαδηλωτών να εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 250.000. Οι δρόμοι της Αθήνας από νωρίς είχαν κατακλυστεί από διαδηλωτές. Στην Βουλή θα ψηφιζόταν μνημόνιο και σε εξέλιξη σε επιτροπή βρισκόταν η συζήτηση.

Από νωρίς εξελίσσονταν επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος. Στο ύψος του Αγνωστου Στρατιώτη διαδηλωτές συγκρούονταν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Κουκουλοφόροι εκτόξευαν πέτρες και βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο της Βουλής, επί της λεωφόρου Αμαλίας.

Ομάδα αγνώστων έριξε βόμβες μολότοφ στην τράπεζα την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου 25 με 30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, πέντε άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και τρία άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

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Νεκροί από τον εμπρησό της τράπεζας ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στον 3ο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατό τους από ασφυξία.

Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξ αμελείας τριών υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλείψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Πηγή: skai.gr

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