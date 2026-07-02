Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πυλαία.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή της έκρηξης, λίγα δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του εμπρηστικού μηχανισμού, με τις Αρχές να επιχειρούν να «δέσουν» το παζλ της υπόθεσης μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

«Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε σήμερα το πρωί μιλώντας στον ANT1.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

Όπως εξήγησε, οι αρχές διαπιστώνουν κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, καθώς χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και ο ίδιος τύπος εμπρηστικού μηχανισμού.

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εκτεταμένου βιντεοληπτικού υλικού από μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων.

Πηγή: skai.gr

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