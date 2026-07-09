Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στον Ασπρόπυργο που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας. Έχουν τραυματιστεί 10 άνθρωποι, με τρεις εξ αυτών διασωληνωμένους.

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Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ασπροπύργου, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίζεται μεταξύ όμορων επαγγελματικών χώρων, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, ενώ στον προαύλιο χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

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Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη από το πρωί.

Σοβαρές καταγγελίες για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και απουσία κρατικών ελέγχων στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου διατύπωσε στο orange press ο Σταύρος Χρηστίδης από τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά.

«Δεν υπάρχουν στελεχωμένα τμήματα του κράτους που να έρχονται εδώ να ελέγχουν τους εργοδότες που αφήνουν ξέφραγο αμπέλι τους χώρους εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρηστίδης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός πολύ μεγαλύτερου βιομηχανικού ατυχήματος στη Δυτική Αττική.

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Όπως τόνισε, «εδώ πέρα υπάρχουν διυλιστήρια, υπάρχουν εταιρείες με χημικά. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλης έκτασης βιομηχανικό ατύχημα στην περιοχή και να θρηνήσουμε θύματα».

Από τα 10 άτομα που τραυματίστηκαν έξι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Από αυτούς, ένας διασωληνωμένος διακομίζεται στο ΚΑΤ, άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών. Από τους υπολοίπους τρεις νοσηλευόμενους μη διασωληνωμένους, ένας έφυγε, και άλλος μεταφέρεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και παραμένει ένας για νοσηλεία. Στο «Αττικόν» Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Τα υπόλοιπα 4 άτομα προσήλθαν μόνα τους με αναπνευστικά πρόβλήματα. Το ΕΚΑΒ επιχειρούσε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς με τρία ασθενοφόρα. Ένα άτομο, ο 11ος, πήρε άμεσα εξιτήριο.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Πηγή: skai.gr

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