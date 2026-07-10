Τζάστιν Τριντό: Χορεύει το νέο τραγούδι της Κέιτι Πέρι- Βίντεο στο TikTok

Ο Τζάστιν Τριντό εύλογα είναι ο πιο θερμός θαυμαστής της συντρόφου του, Κέιτι Πέρι.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε βίντεο που δημοσίευσε η ποπ σταρ στο TikTok, χορεύοντας στους ρυθμούς του νέου της τραγουδιού «Watch It Burn».

@katyperry ancient texts say that if you hop to this song you will get 1,000 years of good luck ♬ Watch It Burn - Katy Perry

Η 41χρονη τραγουδίστρια, η οποία συνεχίζει την ευρωπαϊκή της περιοδεία «Out of Office Tour», ανέβασε ένα βίντεο από τη Γερμανία, όπου εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Jazz Open» της Στουτγάρδης στις 8 Ιουλίου.

Στο απόσπασμα χορεύει μαζί με μέλη της ομάδας της, ενώ σε κάποια στιγμή εμφανίζεται και ο Τριντό να χοροπηδά μαζί τους, πριν αποχωρήσει διακριτικά από το πλάνο.

Η εμφάνιση του Τριντό προφανώς «δεν πέρασε στα ψιλά γράμματα».

«Ο Τριντό να χοροπηδά κι αυτός», έγραψε ένας χρήστης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Τι γλυκούληδες».

Η ίδια η Κέιτι Πέρι συνόδευσε το βίντεο με μια χιουμοριστική λεζάντα, στην οποία τόνιζε πως «τα αρχαία κείμενα λένε ότι αν χοροπηδήσεις με αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».

Η εμφάνιση του Τριντό στο TikTok της συντρόφου του ήρθε λίγες ώρες αφότου συμπεριλήφθηκε και σε ανάρτηση της στο Instagram αφού ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε η τραγουδίστρια ξεχώρισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο οι δυο τους αγκαλιάζονται και φαίνεται να ανταλλάσσουν ένα φιλί.

Το «Watch It Burn», που κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου, έχει ήδη γίνει ένα από τα βασικά τραγούδια της περιοδείας της Πέρι, με το κοινό να το υποδέχεται θερμά σε κάθε εμφάνισή της.

Οι φήμες για τη σχέση του ζευγαριού ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025, λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ είχαν βάλει τέλος στον εννέα ετών αρραβώνα τους. Οι δυο τους είχαν αρχικά απαθανατιστεί να κάνουν βόλτα στο Μόντρεαλ και να δειπνούν μαζί, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο Τριντό βρέθηκε σε συναυλία της τραγουδίστριας.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησαν την πρώτη δημόσια κοινή εμφάνισή τους σε παράσταση στο Παρίσι, με αφορμή τα 41α γενέθλια της Πέρι.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού, η Κέιτι Πέρι είχε αποκαλύψει ότι το «Watch It Burn» γεννήθηκε μέσα από μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Όπως είχε δηλώσει στο podcast «Unfamous», προτίμησε να μετατρέψει τις προσωπικές της εμπειρίες σε δημιουργία, αντί να εγκλωβιστεί στον ρόλο του θύματος.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε μιλήσει και για την πεντάχρονη κόρη της, Ντέιζι Νταβ, που απέκτησε με τον Ορλάντο Μπλουμ, τονίζοντας ότι θέλει να αποτελεί για εκείνη ένα πρότυπο δυναμικής, ανεξάρτητης και αυθεντικής γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

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