Ίσως το καλύτερο ελληνικό τραγούδι των 90ς είχε την υπογραφή της Μπόνι Τάιλερ (Βίντεο)

Η Μπόνι Τάιλερ ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο νεαρόκοσμο της δεκαετίας του '80 και του '90. Το τραγούδι της Total Eclipse of the heart παιζόταν σε όλα τα πάρτυ, καθώς δεν έλειπε από καμία λίστα των slow τραγουδιών, την οποία πολλοί περίμεναν με ανυπομονησία να παίξει, για αυτονόητους λόγους.

Η τρομερή φωνή της Μπόνι Τάιλερ, ωστόσο, μπλέχθηκε το μακρινό 1992 με αυτήν της Ελληνίδας ποπ-σταρ της εποχής, της Σοφίας Αρβανίτη. Φωνάρα η μία, φωνάρα και η άλλη. Και μέσα σε όλα, ο ταλαντούχος Μιχάλης Ρακιντζής ως συνθέτης και ο Τέρυ Σιγανός, στιχουργός με εμπειρία στις μίξεις ελληνικών και αγγλικών στίχων. Αποτέλεσμα: Πεθαίνω στην ερημία (The desert is in your heart).



Η Αρβανίτη και η Τάιλερ συνεργάζονται φωνητικά, Σιγανός και Ρακιτζής κάνουν τα υπόλοιπα και το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό, σε μία εποχή που τα ποπ και τα λαϊκά άσματα κυριαρχούν στην Ελλάδα και η εμφάνιση ενός ροκ τραγουδιού με δύο γυναικείες φωνές έρχεται και αιφνιδιάζει.

20 δευτερόλεπτα εισαγωγής που δεν προδικάζουν τα επόμενα. Άλλα 20 δευτερόλεπτα που τα μπιτ ανεβαίνουν και ξαφνικά η σταθερή και στεντόρεια φωνή της Σοφίας κάνει την εμφάνισή της. Ο Ρακιτζής προσθέτει νότες μεταξύ του κουπλέ και του ρεφρέν-κραυγή απόγνωσης της Αρβανίτη, και το τραγούδι αμέσως εκτροχιάζεται από τις κλασικές νόρμες, πριν αναρωτηθεί η τραγουδίστρια «Γιατί τόση ερημιά;»

Η Αρβανίτη επαναλαμβάνει το ρεφρέν πριν κάνει την εμφάνισή της η Τάιλερ με τον αγγλικό στίχο που δεν είναι η απόλυτη μετάφραση του ελληνικού, αλλά έχει το ίδιο νόημα, με το ταλέντο του Σιγανού εκεί ακριβώς να αναδεικνύεται.

Πέραν από τις δύο ταιριαστές και βραχνές φωνές, ο Ρακιντζής καταφέρνει αυτό που πάντα ήταν το ταλέντο του, να κρατά μία ισορροπία μεταξύ των μουσικών οργάνων και την ίδια ώρα να δίνει εσάνς πειραματισμού στο τραγούδι του.

Πηγή: skai.gr

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