Μια 17χρονη έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στην Ολνουά-Εμερί, στο διαμέρισμα του Νορ της Γαλλίας, αφού έπεσε από φορτηγό που συμμετείχε στους πανηγυρισμούς για τη νίκη της εθνικής Γαλλίας επί του Μαρόκου.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει τους δρόμους του κέντρου της πόλης για να γιορτάσουν την πρόκριση των «μπλε».

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η 17χρονη βρισκόταν πάνω σε ένα τρακτέρ μαζί με άλλα άτομα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, φέρεται να έχασε την ισορροπία της, να έπεσε από το όχημα και στη συνέχεια να παρασύρθηκε από αυτό.

Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, η νεαρή κοπέλα υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες, σοκαρισμένοι από το περιστατικό, δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Franceinfo, ο οδηγός του αγροτικού οχήματος τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Παράλληλα, το France 3 Hauts-de-France ανέφερε ότι εξέτασε βίντεο από το σημείο, στο οποίο φαίνεται πως η πτώση της 17χρονης συνέβη τη στιγμή που το όχημα, το οποίο είχε σταματήσει για λίγα λεπτά μέσα στην πομπή των οχημάτων, ξεκίνησε και πάλι.

Οι δικαστικές αρχές έχουν διατάξει έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού και να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ σε πολλές γαλλικές πόλεις επικρατούσε εορταστικό κλίμα. Στην Ολνουά-Εμερί, μια κοινότητα περίπου 8.000 κατοίκων κοντά στη Μομπέζ, οδηγοί και κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της ομάδας.

Ωστόσο, η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία, με τον θάνατο της 17χρονης να βυθίζει στο πένθος και τη συγκίνηση όσους συμμετείχαν στους εορτασμούς. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή βρέθηκε πάνω στο όχημα και έχασε τη ζωή της.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.