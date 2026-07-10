Την προσεχή Πέμπτη, 16/07, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ανοίγει τα χαρτιά του και ετοίμασε την πρόταση που αφορά στον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Λίγκας.

Αυτή η σκέψη ωρίμασε έπειτα και από τις επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ενώ, η πρόταση ευθυγραμμίζεται με τη σύσταση της UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις.

Με δεδομένο, πλέον, πως η διαθεσιμότητα ξένων διαιτητών Elite και 1ης κατηγορίας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η πρόταση του Στεφάν Λανουά έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών, θα τοποθετούνται ξένοι VAR και Avar στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των διαιτητών θα γίνεται σε συναντήσεις με την Επιτροπή τον Δεκέμβριο και πριν την έναρξη των Playoffs. Εκεί, στα ματς του μίνι-πρωταθλήματος, θα ορίζονται Έλληνες διαιτητές, μονάχα έπειτα από απόφαση που θα ληφθεί ξανά βάσει της απόδοσής τους μέσα στην αγωνιστική περίοδο.

Η πρόταση εστάλη στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που συμμετέχουν σε αυτή, ώστε να υπάρχει χρόνο να την εξετάσουν, ενόψει και της διαδικασίας με την οποία θα ληφθεί η απόφαση, στην επόμενη ΕΕΠ, περί τα τέλη Ιουλίου.

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