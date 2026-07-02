Εμπρηστική επίθεση- Θεσσαλονίκη: Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για να βρεθούν οι δράστες

Οι δράστες της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κινήθηκαν συντονισμένα, επέλεξαν τον στόχο τους και, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν αποδεχθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει νεκρός – όπως τελικά συνέβη με την 70χρονη Βάγια Νέστορα.

Στο ερώτημα ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, οι έρευνες των αρχών εστιάζουν σε μια συγκεκριμένη «δεξαμενή» υπόπτων, έναν πυρήνα περίπου 30 αναρχικών με δράση σε καταλήψεις.

Θύματα της επίθεσης ήταν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η άτυχη 70χρονη Βάγια Νέστορα με την οικογένειά της να εξακολουθεί να προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ και την οδύνη από την απώλειά της.

Συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό

Αυτό που τονίζεται- τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον- τόσο από την αστυνομία όσο και από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι η έρευνα απαιτεί χρόνο έως ότου οδηγήσει στην ταυτοποίηση των δραστών.

Με βάση το παραπάνω, οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν όσο το δυνατόν ταχύτερα τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας και να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών, από το σημείο που ξεκίνησαν έως το σημείο που κατέληξαν μετά το μπαράζ εμπρησμών.

Αυτό διότι στην αφετηρία και τον τερματισμό αυτής της διαδρομής υπάρχει η εκτίμηση ότι οι δράστες θα έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, τα δικά τους αλλά και των δικύκλων που χρησιμοποίησαν και τα οποία πιθανολογείται ότι είναι ιδιόκτητα και όχι κλεμμένα.

Ο αριθμός των δραστών

Οσον αφορά τον αριθμό των δραστών, αρχικά ειπώθηκε ότι στην επίθεση μετείχαν τρία άτομα, που κινήθηκαν με δύο μηχανές.

Οι αναβάτες της πρώτης μηχανής τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και το τρίτο πρόσωπο που επέβαινε και αυτό σε μοτοσικλέτα είχε ρόλο τσιλιαδόρου. Τώρα τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, δίχως να αφήνουν να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες .

Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανότερο και οι τρεις επιθέσεις να έγιναν από την ίδια ομάδα δραστών. Αφήνουν ωστόσο ανοικτό και το ενδεχόμενο να υπήρξε δεύτερη ομάδα που έδρασε παράλληλα καθώς υπάρχει ένα κενό 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη εμπρηστική επίθεση.

Οι δύο που «έπιασε» ο φακός

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες – τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπρηστικό μπαράζ.

Αντίθετα, μια πληροφορία που θέλει τον έναν από τους δράστες να έχει ταυτοποιηθεί με βάσει κάποια χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος δεν επιβεβαιώνονται από επίσημα χείλη, δίχως να μπορεί να λεχθεί εάν πρόκειται για τακτικισμό ή όχι.

Πάντως, οι εμπρηστικές επιθέσεις μολονότι προκάλεσαν θάνατο είναι ενέργειες χωρίς ιδιαίτερη υποδομή και προετοιμασία και άρα η ταυτοποίηση των δραστών δεν είναι μια δύσκολη αποστολή.

Πηγή: skai.gr

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