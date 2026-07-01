Εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Το προφίλ των δραστών

Σε «αγώνα δρόμου» έχουν επιδοθεί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε τα ξημερώματα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Από την επίθεση κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία άλλων τεσσάρων ατόμων, εξαιτίας εγκαυμάτων και αναθυμιάσεων, μεταξύ των οποίων και η Αφροδίτη Νέστορα.

Τι δείχνουν τα βίντεο

Οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τρεις δράστες, οι οποίοι κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό το οποίο εξετάζουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για δύο άτομα, αναβάτες της μίας μοτοσυκλέτας, τα οποία τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, καθώς και για ένα ακόμη άτομο, επίσης σε μοτοσυκλέτα, το οποίο φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο ως «τσιλιαδόρος».

Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται και τέταρτο άτομο, το οποίο ενδέχεται να οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Καθαρή» η εικόνα των δραστών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εικόνα των δραστών εμφανίζεται καθαρή κατά την απομάκρυνσή τους από τα δύο σημεία των επιθέσεων, τα οποία απέχουν περίπου 200 μέτρα μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Νέστορα, μαζί με τη μητέρα της, εξήλθαν από το διαμέρισμα, κατέβηκαν στην πυλωτή, όπου οι φλόγες είχαν τυλίξει τα δύο οχήματα, καθώς και το άνω τμήμα της πυλωτής.

Στο σημείο υπήρχε εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει και να προκληθούν τα σοβαρά εγκαύματα που στοίχισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, προκειμένου να προχωρήσουν οι έρευνες.

Το προφίλ των δραστών

Ενδείξεις ότι οι δράστες της επίθεσης προέρχονται από αντιεξουσιαστικό πυρήνα που κινείται σε χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πιθανόν έχουν συμμετάσχει σε καταλήψεις, καταδρομικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, έχουν τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας.

Εκτιμούν μάλιστα ότι ο πυρήνας που εκδήλωσε την επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της άτυχης γυναίκας, δεν αναμένεται να δημοσιοποιήσει κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης, εξαιτίας του επιβαρυντικού χαρακτήρα της πράξης του, προκειμένου να μην αφήσει και ηλεκτρονικά ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις αστυνομικές έρευνες στον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

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