Την αμερικανική αντιπροσωπεία του Κογκρέσου, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρότζερ Γουίκερ, υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο επαφών που επικεντρώθηκαν στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στις διεθνείς εξελίξεις.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με βασικό θέμα τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής της.

📍@GreeceMFA

FM George Gerapetritis met today with a U.S. Congress delegation led by Senator Roger Wicker @SenatorWicker pic.twitter.com/0H0GablE57 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 10, 2026

Στο τραπέζι βρέθηκαν ακόμη οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στη θαλάσσια ασφάλεια, θέματα που αποκτούν αυξημένη σημασία λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε, τέλος, η σημαντική συμβολή της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, με το υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει τον διαχρονικό της ρόλο ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

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