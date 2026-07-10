«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη η Εφη Θώδη στις 11/7

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μοναξιά στις μέρες μας και ντρέπονται να το επικοινωνήσουν.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο κάνει το φαινόμενο της μοναξιάς εκρηκτικό.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΪ, οι ειδικοί μιλούν για τους παράγοντες που πυροδοτούν τη μοναξιά στις μέρες μας και προτείνουν τρόπους για να αντιμετωπιστεί, σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα.

Καλεσμένη είναι η τραγουδίστρια Έφη Θώδη, η οποία μιλάει για τη μοναξιά που βιώνει, αλλά και τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.

Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τις παραδοσιακές πίτες στη διατροφή μας και μαθαίνουμε πως, από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό θα φθάσουμε στην γνώση του ψηφιακού κόσμου.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Έφη Θώδη: «Ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση»

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

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