Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Πάμφιλα Λέσβου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο, σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πάμφιλα Λέσβου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσής της.

Πηγή: skai.gr

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