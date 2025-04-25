Στο θέμα των εκδηλώσεων στα Εξάρχεια, που έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μετά τα τελευταία σοβαρά επεισόδια, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι ΑCTION24, τονίζοντας ότι δεν απαγορεύεται καμία εκδήλωση στον λόφο του Στρέφη, ή άλλα σημεία της περιοχής, εκτός αυτών που αφορούν στην κατάληψη του «Εξωστρεφή», του χώρου, δηλαδή, ιδιοκτησίας του δήμου που είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα χρόνο.

«Δεν έχω καμιά διάθεση να απαγορεύσω καμιά συγκέντρωση», δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση και πρόσθεσε: «Για ποιο λόγο άλλωστε. Ένα είναι το πρόβλημα. Υπάρχει μια εκδήλωση μεθαύριο. Αυτό είναι το πρόβλημα που θα σας περιγράψω τώρα. Υπάρχει, λοιπόν, μια εκδήλωση η οποία λέει ότι μεθαύριο είναι η επέτειος για τον ένα χρόνο κατάληψης του Εξωστρεφή. Τι είναι ο Εξωστρεφής. Ένας χώρος, ένα αναψυκτήριο του Δήμου παρακαλώ και ο Δήμος λένε ότι πρόκειται αυτό να το μισθώσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, σε κάποιον ιδιώτη. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια περιουσία του Δήμου η οποία κατελήφθη παράνομα από κάποιους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει λοιπόν. Δεν μπορεί να κάνουμε εκδηλώσεις για μια κατάληψη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό δεν είναι νόμιμο».

Συνεχίζοντας πάνω στο ίδιο θέμα ο Υπουργός σημείωσε:

«Η απαγόρευση ισχύει μόνο για την παράνομη κατάληψη του Εξωστρεφή. Και εδώ τελειώνουμε. Μπορούν να κάνουν οπουδήποτε εκδηλώσεις. Είτε στο λόφο του Στρέφη, είτε στο θεατράκι του Στρέφη. Είτε σε κάποιον κλειστό χώρο που υπάρχει εκεί. Αλλά εκδηλώσεις στον Εξωστρεφή όπου γίνονται παράνομα πάρτι! Τι εννοώ παράνομα πάρτι. Ότι έρχονται κάποιοι εκεί. Μεταφέρουν ποτά. Δεν ξέρω τι ποτά. Δεν ξέρω μέσα από ποιες διαδικασίες. Αυτά που γίνονταν παλιά και στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά τα οποία ανεχόμασταν. Αυτό λοιπόν δεν είναι ανεκτό. Από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ελεύθεροι να κάνουν συναυλίες, συγκεντρώσεις και οτιδήποτε άλλο».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έδωσε επίσης στοιχεία που δείχνουν εντυπωσιακή μείωση της εγκληματικότητας στα Εξάρχεια μετά το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντας την περιοχή «μια κανονική γειτονιά».

Όπως είπε: «Το 2019 που υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι κλοπές στα Εξάρχεια ήταν 1.482. Σήμερα το '23 ήταν 347 και το '24 ήταν 385. Δηλαδή έχουμε μείωση 74%. Άρα, λοιπόν, έχει γίνει μια δουλειά στα Εξάρχεια σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα. Οι ληστείες από 210 το '18 πήγανε 17. Δηλαδή έχουμε μείωση 90%. Οι επιθέσεις στους αστυνομικούς στα χρόνια αυτά, από το '19 μέχρι σήμερα, μέχρι πέρυσι δηλαδή, ήταν 149. Είναι 94. Συγγνώμη, το '24 είναι 20. Έχουμε μείωση 86%. Λοιπόν και θα σας κάνω και μια αναφορά στις υποθέσεις ναρκωτικών. Όπου το '19 είχαμε 90 υποθέσεις ναρκωτικών και τώρα έχουμε 3. Άρα, λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη, θεαματική και πραγματική μείωση της εγκληματικότητας. Επίσης, τα Εξάρχεια, αν πάτε, υποθέτω θα πηγαίνετε παρασκευοσαββατοκύριακα, σφύζουν από κόσμο. Είναι νέες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης. Είναι μια κανονική γειτονιά. Που είναι το πρόβλημα; Γιατί λένε ότι ο Χρυσοχοΐδης θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις; Καταρχήν είμαι περήφανος γιατί στην προηγούμενη θητεία μου, '19-'21, ψηφίσαμε το νόμο για τις συγκεντρώσεις και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και ρυθμίσαμε το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Και η αστυνομία έχει υποχρέωση να προστατεύει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Δηλαδή να προστατεύει τους πολίτες για να μην διαλύονται οι συγκεντρώσεις. Ίσα-ίσα να αρχίζουν και να τελειώνουν ειρηνικά και με ασφάλεια».

Σχετικά με τις καταλήψεις σε χώρους πανεπιστημίων, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά. «Μια τελευταία προχθές στη Θεσσαλονίκη, στο Φυσικό, μια υπόθεση πάρα πολύ παλιά, 20 ετών, η οποία τελείωσε γιατί και οι πρυτανικές αρχές, οι πανεπιστημιακές αρχές θέλουν να αξιοποιήσουν τους χώρους. Κάτι στο Ηράκλειο, στην Αθήνα δεν υπάρχει τίποτα. Σκεφτείτε ότι στο Μετσόβειο, το κτήριο Γκίνη. Το αδειάσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Σήμερα ο πρύτανης στο Πολυτεχνείο κάτω, στο Μετσόβειο, στην Πατησίων, έχει βάλει κάμερες. Υπάρχουν ελάχιστα πράγματα. Δεν έχουμε καταλήψεις πια. Όποιος επιχειρεί να ανακαταλάβει κτήριο, προφανώς παραδίδεται το κλειδί στις πανεπιστημιακές αρχές» σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

