Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται ότι η εβδομάδα των Παθών δεν έχει ολοκληρωθεί και ενώ κεντρικά ετοιμάζονται για την εκδήλωση της Κυριακής που στοχεύουν να αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ φαίνεται οτι τρία νέα μέτωπα ανοιξαν για επιλογές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης από στελέχη του κόμματος.Πονοκέφαλο προκαλούν τα δημοσιεύματα για αναθέσεις στην V+Ο από το ΤΕΕ με τις ψήφους των παρατάξεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, η επιστροφή Πάχτα στους τομείς του κόμματος, αλλά και η κριτική του βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στο Πολιτικό Κέντρο.

Αντιπαράθεση με Νέα Αριστερά για καμπάνια ΤΕΕ

Τα δημοσιεύματα για αναθέσεις στην V+Ο και συγκεκριμένα οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για καμπάνια ύψους 1.550.000 ευρώ για το ΤΕΕ με απόφαση που πάρθηκε με τις ψήφους των παρατάξεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν την αντίδραση και ανακοινώσεις από τη Νέα Αριστερά αλλά και επιστολή 4 μελών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών που ζητούν να συνεδριάσει άμεσα η συντονιστική επιτροπή της ΔΗ.ΣΥ.Μ. και να πάρει θέση επί του θέματος.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι πράξεις μας να απέχουν ή χειρότερα, να έρχονται σε αντίθεση με το πολιτικό και ηθικό στίγμα που προσπαθεί να ενισχύσει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Είναι επιτακτική ανάγκη η στάση μας στο ΤΕΕ να συμβαδίζει με το αφήγημα που διατυπώνει ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ας μη χαρίσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να πει ότι το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, άλλα λέει στην κοινωνία και άλλα πράττουν τα στελέχη του στα θεσμικά πεδία», αναφέρουν στην επιστολή τους.

Είχε προηγηθεί πινγκ πονγκ ανακοινώσεων ανάμεσα στη Νέα Αριστερά και στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Η Νέα Αριστερά με ανακοίνωση της αναφέρεται στη σύμβαση ύψους 1.550.000 ευρώ – χωρίς να συμπεριλαμβάνει καμία διαφημιστική δαπάνη στον τύπο – που ανατέθηκε στην εταιρεία V+O από το ΤΕΕ και ζητά εξηγήσεις από το ΠΑΣΟΚ.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη με την ψήφο των παρατάξεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία στο ΤΕΕ, την ίδια στιγμή που η παράταξη Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ είχε καταδικάσει εξαρχής την εν λόγω σύμβαση και πρότεινε μια καμπάνια πολύ χαμηλότερου κόστους.

Υποθέτουμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, μέλος του ΤΕΕ κι ο ίδιος, ετοιμάζει την τοποθέτηση του», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς ανέφεραν ότι στην απόφαση του ΤΕΕ στην οποία αναφέρεται η Νέα Αριστερά και είναι αναρτημένη στη Διαύγεια, επισημαίνεται ότι λήφθηκε ομόφωνα κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.Όσο δε για τις ειρωνείες της Νέας Αριστεράς ότι ως μέλος του ΤΕΕ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να τοποθετηθεί, φαίνεται ότι το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη σημείωναν στελέχη της πράσινης παράταξης που τόνιζαν με νόημα: «Μήπως πρέπει να απευθυνθούν και σε πρώην πρωθυπουργούς, που είναι μέλη του ΤΕΕ;»

Με νέα ανακοίνωση η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η απόφαση για την καμπάνια του ΤΕΕ που στοίχισε 1,5 εκ ευρώ ελήφθη χωρίς τις παρατάξεις της μειοψηφίας που απείχαν και ζητά εξηγήσεις από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Αξίζει να σημειωθεί πως χωρίς τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, η σύμβαση δεν θα είχε εγκριθεί. Εγκρίνει ο κ. Ανδρουλάκης τη στάση της παράταξής του στο ΤΕΕ; Συντάσσεται με τη Νέα Δημοκρατία ή αποδοκιμάζει αυτή τη σύμπραξη;» αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Καρφιά Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για επιλογές της ηγεσίας

Ο βουλευτής Αρκαδίας του κόμματος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έριξε καρφιά στην ηγεσία για επιλογές όπως το Πολιτικό Κέντρο και την λειτουργία του.

«Σήμερα είμαστε μετά την Ανάσταση και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και εμείς ως κόμμα να αναστηθούμε.Το πολιτικό κέντρο δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Από την ημέρα που ιδρύθηκε και συνεδριάζει έχει χάσει 10 μονάδες το ΠΑΣΟΚ. Αν φτιάχνουμε τα όργανα με τους φίλους μας, εγώ διαφωνώ με αυτό», ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στο Action 24. Μάλιστα λίγες ώρες μετά και από το βήμα των Παραπολιτικών ο βουλευτής Αρκαδίας, που στις εσωκομματικές εκλογές είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει να εκφράζει τις απόψεις του υπό το φόβο της διαγραφής, στη σκιά και της ποινής που επιβλήθηκε από το αρμόδιο όργανο στην Κατερίνα Μπατζελή.

«Οι επιλογές της οποιαδήποτε ηγεσίας κρίνονται και για αυτά που κάνουν αυτοί και για αυτά που κάνουν τα στελέχη. Αυτό το γαϊτανάκι λες κάτι θα διαγραφείς προσωπικά δεν με απασχολεί. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω να λέω την άποψή μου υπό το φόβο ότι θα διαγραφώ», σημείωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στα Parapolitika fm.

Επιστολή Διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Χρήστου Πάχτα στη Γραμματεία του Τομέα Ανάπτυξης

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής διαμαρτύρονται για την τοποθέτηση του Χρήστου Πάχτα στον Τομέα Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ την οποία χαρακτηρίζουν κακόγουστο αστείο.

«Θεωρούμε αδιανόητο ένα πρόσωπο που έχει προκαλέσει τόσο ισχυρή απαξίωση στην παράταξη – όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο – να επανέρχεται, μάλιστα με θεσμικό ρόλο, σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες μας.

Ζητούμε την ανάκληση της απόφασης ένταξης του στη Γραμματεία του Τομέα Ανάπτυξης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για τις περαιτέρω συλλογικές και θεσμικές ενέργειές μας».

Πηγή: skai.gr

