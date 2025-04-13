Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 12 Απριλίου 2025, στα Εξάρχεια ανάμεσα σε ομάδα αγνώστων και δυνάμεις της αστυνομίας.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κοντά στο Α.Τ. Καλλιδρομίου, όταν μία ομάδα, περίπου, 50 αγνώστων που αποχωρούσε από συναυλία που πραγματοποιήθηκε στον λόφο του Στρέφη, επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας εκτεταμένη χρήση χημικών και με ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να απομακρύνουν τους νεαρούς.

Για περίπου μία ώρα η περιοχή θύμιζε πεδίο μάχης ανάμεσα στους αγνώστους που έστησαν οδοφράγματα στην Καλλιδρομίου και στα γύρω στενά και ακολούθησαν οδομαχίες με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από τα επεισόδια τυλίχτηκαν στις φλόγες 17 αυτοκίνητα και μία μηχανή, φωτιές υπήρξαν σε ένα ισόγειο διαμέρισμα και σε ένα κατάστημα, ενώ κάηκαν και δεκάδες κάδοι απορριμμάτων. Όπως έχει γίνει γνωστό η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 72 προσαγωγές.





