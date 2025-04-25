Η «πίτα» των εξοπλισμών και η εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Της Δώρας Αντωνίου

Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση επικαιροποιημένης συνεκτικής στρατηγικής στο θέμα της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας ήταν, σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, η σύσκεψη που έγινε χθες υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Στόχος είναι να διεκδικήσουν οι ελληνικές εταιρείες με αξιώσεις μερίδιο από το κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα ReArm Europe, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στο εθνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται σε βάθος 12ετίας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών. Το μήνυμα της χθεσινής συνάντησης ήταν ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να στηρίξει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία τόσο σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα που δρομολογεί όσο και στο πλαίσιο του κοινού αμυντικού σχεδιασμού της Ε.Ε..

Στη χθεσινή σύσκεψη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα δεδομένα που αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενιαία αμυντική πολιτική και την προτεραιότητα που δίνεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσα από ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται ότι στην τελική μορφή του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 800 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 150 δισ. αφορούν το πρόγραμμα δανεισμού για τα μεγάλα, κοινά προγράμματα εξοπλισμού, και τα υπόλοιπα τις δαπάνες από τους προϋπολογισμούς των κρατών - μελών.

Η συνάντηση είχε σαν στόχο να γίνει μια αποτύπωση των δεδομένων, όσον αφορά τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, προκειμένου αυτά τα στοιχεία να μπορούν να αξιοποιηθούν στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς μία σημαντική πτυχή του ευρωπαϊκού αμυντικού προγράμματος είναι η επιδίωξη να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του χώρου των εξοπλισμών και της άμυνας. Όπως αναφέρει κυβερνητική πηγή, δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους του κλάδου να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, καθώς σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο μία από τις σημαντικές προκλήσεις για να καταφέρει η εγχώρια βιομηχανία να διεκδικήσει με αξιώσεις μερίδιο από τα προγράμματα που θα αρχίσουν να υλοποιούνται, είναι να ξεπεραστούν οι ανταγωνισμοί και οι αντιπαραθέσεις και να προχωρήσουν συνεργατικά σχήματα ανάμεσα σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να μπουν στη συνέχεια σε σχήματα συμπαραγωγής με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, προκειμένου να αναλάβουν τμήματα των προς υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Έτσι, μετά από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού και τις επισημάνσεις του όσον αφορά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τον τρόπο που αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες, οι εκπρόσωποι των εταιρειών προχώρησαν σε παρουσίαση των υποδομών τους, των δυνατοτήτων τους και του έργου που καθεμιά από αυτές υλοποιεί, συνεργασίες που έχει σε εξέλιξη, συμβόλαια που έχει αναλάβει, κ.λπ..

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει εκφραστεί η πρόθεση στα εξοπλιστικά προγράμματα και τις συμβάσεις που συνάπτονται για εξοπλιστικές προμήθειες από το εξωτερικό, να υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική ελληνική συμμετοχή σε ποσοστό 25%.

Τα δεδομένα που διαμορφώνονται ανοίγουν ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας, όπως αναγνωρίστηκε στη χθεσινή σύσκεψη από τους εκπροσώπους του κλάδου. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ακόμα και για νέες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και τεχνολογία, που θα επιτρέψουν στην εγχώρια βιομηχανία να μπει στις συζητήσεις για συμπαραγωγές με μεγαλύτερες αξιώσεις. Μία ιδιαίτερη παράμετρος που συζητήθηκε χθες και αφορά όχι μόνο το εγχώριο εξοπλιστικό πρόγραμμα αλλά και τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, αφορά τα συστήματα διττού χαρακτήρα, που μπορούν, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την Άμυνα αλλά και για την Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια, όπως για παράδειγμα συστήματα έγκαιρης αναγνώρισης κινδύνου και προειδοποίησης.

Στη συνάντηση υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι συναρμόδιοι υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος.

