Στα πρόσφατα επεισόδια στην περιοχή των Εξαρχείων, αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Επανέρχομαι σήμερα στο θέμα των Εξαρχείων, γιατί η κριτική είναι καλοδεχούμενη, αλλά πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία», τονίζει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως σε πρόσφατες ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις ανέφερε πως τα επεισόδια που έγιναν το περασμένο Σάββατο στα Εξάρχεια είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν είναι φυσικά ανεκτό. «Όπως, όμως, τόνισα τα Εξάρχεια, εδώ και χρόνια, δεν αποτελούν το άβατο ανομίας και εγκληματικότητας που, δυστυχώς, είχαν μετατραπεί πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.», δήλωσε ενδεικτικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Αν ανατρέξετε στα δημοσιεύματα της περιόδου 2018 – 2019 θα διαβάσετε για τα Εξάρχεια μια μαύρη εικόνα. Κάθε μέρα επεισόδια και επιθέσεις σε αστυνομικούς, δεκάδες κλοπές, εμπόριο ναρκωτικών σε κάθε τετράγωνο και κτήρια υπό κατάληψη, που αξιοποιούνταν ως ορμητήρια βίας. Κάτοικοι που είχαν αγανακτήσει, επαγγελματίες που είχαν φύγει από την περιοχή και η Αστυνομία δεν μπορούσε να εφαρμόσει τον Νόμο.

Από τον Ιούλιο του 2019, όταν και μου ανέθεσε ο Πρωθυπουργός την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θέσαμε σε εφαρμογή ένα ειδικό σχέδιο για την ασφάλεια της περιοχής των Εξαρχείων, το οποίο και συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Αστυνομία ήταν και είναι κάθε μέρα στα Εξάρχεια για να αποκαταστήσει, τότε, και να διατηρήσει, πλέον, την ασφάλεια.

Διέλυσε πιάτσες εμπορίας ναρκωτικών, συνέλαβε διακινητές, εξάρθρωσε σπείρες και εγκληματικές ομάδες, εκκένωσε δεκάδες καταλήψεις και τελικά παρέδωσε τα Εξάρχεια στους κατοίκους, στους επαγγελματίες και στους επισκέπτες.

Για να υποστηρίξω αυτή μου τη θέση, θα σας δώσω τρία βασικά δεδομένα: α) την κατάσταση της εγκληματικότητας, β) τις επιχειρήσεις καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών και γ) τα επεισόδια και τις επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων.

Κλοπές:

2018: 1.293,

2019: 1.482,

2020: 774,

2021: 701,

2022: 518,

2023:347,

2024: 385, μείωση 74%

Ληστείες:

2018: 210,

2019: 162,

2020: 64,

2021: 50,

2022:44,

2023: 17,

2024: 20, μείωση 90,4%

Επεισόδια- επιθέσεις σε αστυνομικούς

2018: 149,

2019: 94,

2024: 20, μείωση 86,57%

Θα κάνω ειδική αναφορά στις υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, που τότε άνηκε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και σήμερα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ήταν η ομάδα κρούσης για να καταπολεμήσουμε το εμπόριο στην περιοχή.

Ας δούμε, λοιπόν, τις υποθέσεις στην περιοχή των Εξαρχείων, που χειρίστηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία ανά έτος:

2019: 90

2020: 88

2021: 0

2022: 8

2023: 1

2024: 3

Υπάρχουν, τέλος, τρεις ακόμη δείκτες που αποδεικνύουν πως, η ασφάλεια και η κανονικότητα είναι πλέον η καθημερινότητα στα Εξάρχεια: α) εκατοντάδες νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις, β) χιλιάδες επισκέπτες επιλέγουν κάθε Σαββατοκύριακο τα μαγαζιά της περιοχής για να διασκεδάσουν και γ) δεκάδες χιλιάδες τουρίστες επιλέγουν τα Εξάρχεια ως προορισμό κάθε χρόνο.

Παρά τη μείωση, λοιπόν, που είναι 85% στην εγκληματικότητα και στα επεισόδια, αυτό δεν σημαίνει πως εφησυχάζουμε ή πως θα ανεχτούμε επεισόδια, όπως αυτά του περασμένου Σαββάτου ή άλλες παραβατικές ενέργειες.

Τα Εξάρχεια, όμως, δεν είναι άβατο ανομίας, ούτε δυστοπία βίας.

Συνεχίζουμε καθημερινά να παλεύουμε για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών στα Εξάρχεια, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα».

