Πιερρακάκης: «Αναπτυσσόμαστε ταχύτατα, με ρυθμό ανάπτυξης 2,3% - Προχωρούμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, συμμετείχε σε δύο σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο των Εαρινών Συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου: το Foreign Policy Solutions Summit και την ειδική εκδήλωση του Atlantic Council στο πλαίσιο της World Bank Week και του IMF.

Foreign Policy Solutions Summit

«Βρισκόμαστε στη μέση μιας πολύ διαφορετικής δεκαετίας», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της ένταξης της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. «Αναπτυσσόμαστε ταχύτατα, με ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, ο οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώσαμε πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 4,8%, τη στιγμή που μόνο έξι χώρες στην Ευρώπη παρουσιάζουν πλεόνασμα εν γένει».

Στο Foreign Policy Solutions Summit, ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον CEO και εκδότη Andrew Sullinger, με θέμα την οικονομική διπλωματία σε ένα διχασμένο διεθνές περιβάλλον. Εστίασε στην προσπάθεια μεταρρυθμίσεων της χώρας, η οποία προβάλλεται ως υπόδειγμα για τις πολιτικές που καλούνται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, ενόψει της οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί.

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις εντός της Ε.Ε., τονίζοντας την ανάγκη άρσης των εσωτερικών εμποδίων στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών. Όπως ανέφερε, επικαλούμενος και τις εκθέσεις Draghi και Letta, αυτά τα εμπόδια είναι ισοδύναμα με την ύπαρξη δασμών.

«Σε αυτή την περίοδο, που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή γεγονότα και αυξημένη αβεβαιότητα», επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «χρειαζόμαστε περισσότερες μεταρρυθμίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο».

Atlantic Council - World Bank Week

Στην εκδήλωση του Atlantic Council, ο Υπουργός ανέλυσε τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, αντιπαραβάλλοντας στην αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος τη σταθερότητα που προσφέρει η προσήλωση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

«Το μήνυμα που θέλω να στείλω με τη νέα μου ιδιότητα είναι ότι η Ελλάδα επέστρεψε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η Ελλάδα είναι πλέον ένας εξαιρετικά ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις, για σπουδές, και φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε τις πολιτικές που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο».

Ο Υπουργός παρουσίασε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας την επιστροφή της χώρας σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, εξαίροντας παράλληλα τη δύναμη και την ανθεκτικότητα που επέδειξε ο ελληνικός λαός στην πορεία των μεταρρυθμίσεων.

Αναφέρθηκε στις βασικές μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, με έμφαση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την προσέλκυση επενδύσεων και τη λήψη μέτρων που θα απελευθερώσουν τo αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες, ενώ δήλωσε την ένθερμη υποστήριξη της κυβέρνησης στις Ευρωπαϊκές προσπάθειες για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επανέλαβε την πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και της ανάγκης για μηδενικούς δασμούς μεταξύ συμμάχων, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα στοχεύσει σε πρόσθετες αγορές για τα προϊόντα της όπως παραδείγματος χάρη την Ινδία και παράλληλα επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις.

