Επιχείρηση πραγματοποίησε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η Ελληνική Αστυνομία για την εκκένωση κτηρίου, που τελούσε υπό κατάληψη επί της συμβολής των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν άτομα μέσα στο κτήριο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί βρήκαν πέτρες, άδεια μπουκάλια και κράνη, ενώ πραγματοποίησαν και συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στα Εξάρχεια, όπου άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε πάνω από 20 οχήματα.

Στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ συμμετείχαν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών.

