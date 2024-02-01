Για την παραίτησή της από το ΠΑΣΟΚ και για τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης, η Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Όπως η ίδια είπε, παραιτήθηκε χωρίς καβγάδες από το ΠΑΣΟΚ αναφέροντας ότι ήδη από τότε που ζούσε η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά είχε φύγει από το think tank του κόμματος. «Έβλεπα ότι δεν προχωράει» είπε.

«Η εποχή των μπλε και των πράσινων καφενείων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Βλέπουμε και στο εξωτερικό μια σύγκλιση των κομμάτων προς το κέντρο» ανέφερε η κυρία Χριστοφιλοπούλου τονίζοντας πως στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να σκεφτούν «γιατί πολλοί και πολλές είχαμε αποστασιοποιηθεί και αποστασιοποιούμαστε και όλο περισσότεροι πλαισιώνουμε τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη που αυτή την στιγμή εκπροσωπούν το προοδευτικό κέντρο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «το κόμμα ήταν περιχαρακωμένο σε κάποιες λογικές της καταγγελτικής αντιπολίτευσης του “όχι σε όλα” ενώ δεν θα έπρεπε και έβλεπα ότι υπήρχαν πολλές φωνές σύμπραξης με το ΣΥΡΙΖΑ».

Σύμφωνα με την κυρία Χριστοφιλοπούλου για τη ΝΔ «σε μια πολυσυλλεκτική παράταξη έχει χώρο για πολιτικούς όπως εγώ» υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει και η φιλελεύθερη πλευρά στη ΝΔ υπάρχει και το κέντρο.

Ερωτηθείς για το αν είναι εναντίον μιας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων ανέφερε ότι δε θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική δύναμη «τον θεωρώ λαϊκίστική δύναμη. Έχει ευθύνη πως πολιτεύτηκε τότε στις πλατείες των αγανακτισμένων» τόνισε χαρακτηριστικά.

«Έγιναν προσπάθειες στο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει από τον λαϊκισμό αλλά δεν το κατάφερε και ο κόσμος το κατάλαβε. Αυτή ήταν μία από τις κόκκινες γραμμές».

Τέλος, σχετικά με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια η κυρία Χριστοφιλοπούλου δήλωσε πως «υπάρχουν ευθύνες και στην πολιτεία και στους πρυτάνεις. Δεν πρέπει να αφήσουν τις μειοψηφίες να βιογραφούν και εξήγησε πως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να διεξαχθούν οι εξετάσεις όπως εξ’ αποστάσεως.

Για το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης και κατά πόσα μπορεί να επηρεάσει τις εξετάσεις η κυρία Χριστοφιλοπούλου είπε ότι είναι πονοκέφαλος ωστόσο όπως είπε υπάρχουν αντίμετρα για να ελεγχθεί.

«Υπάρχουν τα ανοιχτά βιβλία και τα σύνθετα θέματα, υπάρχει και η προφορική μέσα από την κάμερα. Εκεί δεν υπάρχει ΑΙ,» κατέληξε



Πηγή: skai.gr

