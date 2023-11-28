Ως διπλωματική απρέπεια των Βρετανών χαρακτήρισε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της ΝΔ, την ακύρωση της συνάντησης και μάλιστα την τελευταία στιγμή του Ρίσι Σούνακ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτίμησε, ότι αυτό που ενόχλησε τον Βρετανό πρωθυπουργό ήταν το παράδειγμα με τη Μόνα Λίζα που ανέφερε ο Ελληνας πρωθυπουργός, τονίζοντας ωστόσο το αίτημα της ελληνικής πλευράς είναι πάγιο και αφορά την επανένωση μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς και «δεν τίθεται θέμα χρησικτησίας ή ιδιοκτησίας».

Πρόσθεσε ότι οι Βρετανοί γνώριζαν το πρόγραμμα του Ελληνα πρωθυπουργού εξηγώντας ότι η ακύρωση της συνάντησης έγινε ως διαρροή καθώς ο Σούνακ δεν θα αποδεχόταν τα αιτήματα του Κ. Μητσοτάκη.

