Ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί επίδομα το Πάσχα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες άφησε μέσω του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Στις 40 ημέρες που έχουν περάσει από την Πρωτοχρονιά, έχουμε ανακοινώσει ήδη πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, έχουμε δεσμευτεί για εφημερίες των γιατρών και έχουμε δεσμευτεί για την αύξηση του επιδόματος γέννησης. Αυτά κοστίζουν 210-212 εκ. ευρώ. Όλο αυτό είναι σε συνάρτηση με την πρόοδο της οικονομίας. Νοιαζόμαστε να μην φύγει η κατάσταση από την τροχιά που έχει μπεί. Εάν έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, εάν, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε υπέρβαση θετική σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, είμαστε εδώ για να επιστρέψει το υπερβάλλον πίσω στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τους αγρότες, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε: «Απέναντι στους αγρότες, ανεξαρτήτως των κομμάτων, όλοι τρέφουμε μία συμπάθεια. Αισθανόμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς και τα προβλήματά τους και τα καταννοούμε. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι κατανοούν ότι υπάρχουν κάποια όρια. Εμείς εξαντλούμε τα περιθώρια και για αυτό ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα θα επιστραφεί. Αυτό είναι πάνω από 80 εκ. κόστος για το δημόσιο. Από εδώ και πέρα, μελετούμε με ποιον τρόπο και όσο πιο γρήγορα γίνεται να επιστραφεί αυτό».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε επίσης ότι «πρέπει να δούμε τη δομή του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε θέματα λειτουργίας των ομάδων παραγωγών, των συνεταιρισμών, που πάνε τα χρήματα που παίρνουμε από την Ε.Ε. Πρέπει να μιλήσουμε και για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στον αγροτικό τομέα για να έχουν ένα μόνιμο και βιώσιμο εισόδημα».

Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για το ραντεβού της Τρίτης μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε: «Οι ίδιοι θα καταλάβουν την καλή διάθεση της κυβέρνησης. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε μαζί τους. Πιστεύουμε στον ανοικτό διάλογο με ανοικτούς δρόμους. Αν ακολουθήσουν και οι ίδιοι μία μετριοπαθή γραμμή, όπως ακολουθεί και η κυβέρνηση, θα μπορέσουμε να βρούμε ένα αποτέλεσμα. Ένας καλόπιστος διάλογος θα οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε ατελείωτες δυνατότητες».

Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι «στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, σχεδόν 5 δισ. ευρώ για να μειωθεί το χρέος. Αυτό θα το κρατήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις παροχές που έχουμε δεσμευτεί. Και αν υπάρχει περίσσευμα στο τέλος της χρονιάς, θα δούμε όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου δείχνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά στο επίπεδο των εσόδων».

Για τον νέο κατώτατο μισθό, ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι « η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαρτίου έτσι ώστε να ισχύσει η αύξηση από 1η Απριλίου» και πως θα είναι άνω των 800 ευρώ. «Το πρώτο ψηφίο του κατώτατου μισθού θα ξεκινάει από οκτώ αλλά υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς και παραμένει στόχος της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της τετραετίας να πάμε στα 950 ευρώ», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στον μέσο μισθό επισήμανε ότι έχει αυξηθεί περίπου 20% τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ. «Παραλάβαμε τον μέσο μισθό 1046 ευρώ και τώρα είναι 1258 ευρώ, σχεδόν 20% αύξηση».

